طريقة عمل صوص البيج ماك في المنزل بنفس مذاق الجاهز وبكمية أكبر

يعد صوص البيج ماك من أفضل وألذ أنواع الصوص الذي يضفي مذاق مميز السندوتشات البرجر، وتتطلع الكثير من الأمهات إلى معرفة طريقة تحضير ذلك الصوص في المنزل بنفس الجودة والمذاق لتحضير الوجبات الشهية في المنزل ولضمان جودة المقادير دون الحاجة إلى شراء الجاهز بتكلفة مرتفعة.
مقادير عمل صوص البيج ماك في المنزل
يمكن تحضير صوص البيج ماك من خلال عدد من المقادير الدقيقة لصنع وتجهيز ذلك الصوص بنفس المذاق الجاهز وبجودة عالية، وتتمثل المقادير في:
- نصف كوب من المايونيز.
- معلقتين كبار من المخلل الحلو المفروم.
- معلقة كبيرة مستردة.
- معلقة صغيرة خل ابيض.
- معلقة صغيرة سكر أبيض ناعم.
- نصف معلقة صغيرة بابريكا.
- نصف معلقة صغيرة توم بودر.
- نصف معلقة صغيرة بصل بودر.
طريقة عمل صوص البيج ماك في المنزل
فيما يلي نوضح الطريقة الدقيقة للحصول على صوص البيج ماك في المنزل بكمية تكفي استخدام لمدة أسبوع أو تحضير العديد من السندوتشات بحشوة البرجر بمذاق شهي وممتع ولذيذ:
- في بولة عميقة يتم دمج كمية المايونيز والمخلل الحلو المفروم والمستردة وتقليبهم بملعقة خشب.
- إضافة الخل الأبيض والسكر والاستمرار في التقليب.
- بعد ذلك يتم إضافة البابريكا والتوم البودر والبصل البودر ونستمر في التقليب حتى تتجانس المكونات ويتوحد المذاق.
- يتم تغطية البولة بإحكام ثم وضعها في الثلاجة لمدة تتراوح بين ساعتين إلى أربع ساعات حتى يتم تعزيز النكهة.
- يستخدم الصوص في تحضير السندوتشات الشهية عن طريق استخدام ملعقتين في كل سندوتش أو يتم تقديمه مع البطاطس المحمرة وأطباق المقبلات.