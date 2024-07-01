طريقة عمل صوص البيج ماك في المنزل بنفس مذاق الجاهز وبكمية أكبر

يعد صوص البيج ماك من أفضل وألذ أنواع الصوص الذي يضفي مذاق مميز السندوتشات البرجر، وتتطلع الكثير من الأمهات إلى معرفة طريقة تحضير ذلك الصوص في المنزل بنفس الجودة والمذاق لتحضير الوجبات الشهية في المنزل ولضمان جودة المقادير دون الحاجة إلى شراء الجاهز بتكلفة مرتفعة.

مقادير عمل صوص البيج ماك في المنزل

يمكن تحضير صوص البيج ماك من خلال عدد من المقادير الدقيقة لصنع وتجهيز ذلك الصوص بنفس المذاق الجاهز وبجودة عالية، وتتمثل المقادير في:

نصف كوب من المايونيز.

معلقتين كبار من المخلل الحلو المفروم.

معلقة كبيرة مستردة.

معلقة صغيرة خل ابيض.

معلقة صغيرة سكر أبيض ناعم.

نصف معلقة صغيرة بابريكا.

نصف معلقة صغيرة توم بودر.

نصف معلقة صغيرة بصل بودر.

طريقة عمل صوص البيج ماك في المنزل

فيما يلي نوضح الطريقة الدقيقة للحصول على صوص البيج ماك في المنزل بكمية تكفي استخدام لمدة أسبوع أو تحضير العديد من السندوتشات بحشوة البرجر بمذاق شهي وممتع ولذيذ: