تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد لأروع أفلام ومسلسلات الكرتون المميزة

تردد قناة توم وجيري نظرا لكونه واحدا من الترددات التي يبحث عنها العديد من الآباء في الآونة الأخيرة فإنه يحظى باهتمام واسع، تقدم هذه القناة للأطفال بعضا من أفضل المحتويات على الإطلاق إذ تساهم في تطوير جميع المهارات التي يكتسبها الأطفال من خلال مشاهدة برامجها التعليمية، بالإضافة إلى ذلك توفر للأطفال قدرا كبيرا من الترفيه بفضل الرسوم المتحركة الشهيرة التي تعرضها مثل كارتون توم وجيري المحبوب عالميا.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

من الجدير بالذكر أنه في سبيل تحسين جودة القناة للمشاهدين قامت الإدارة بتوفير ترددات جديدة وهي كما يلي:

التردد 12149.

الاستقطاب الأفقي.

معدل الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

SD من حيث الجودة.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي العرب سات

التردد 11315.

الاستقطاب الأفقي.

معدل الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

SD من حيث الجودة.

كيفية ضبط قناة توم وجيري التردد الجديد على جهاز الاستقبال

يشعر الكثير من الآباء بالاهتمام حول كيفية تثبيت تردد قناة توم وجيري على جهاز الاستقبال لتمكين أطفالهم من مشاهدتها، يمكن القيام بذلك من خلال اتباع خطوات سهلة نوضحها في الفقرات القادمة: