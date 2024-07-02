استقبل الآن تردد قناة وناسة كيدز للأطفال 2024 الجديد على القمر الصناعي نايل سات

قناة وناسة تعتبر واحدة من أبرز القنوات العربية المتخصصة في تقديم محتوى تلفزيوني ممتع للأطفال، حيث تقدم هذه القناة مجموعة متنوعة من الفيديوهات والأفلام والرسوم الكرتونية بالإضافة إلى البرامج الفنية الممتعة لجمهور الأطفال، مما جعلها محبوبة ومفضلة لدى الأسر والعائلات في مختلف أنحاء العالم العربي، كما تبث قناة وناسة عروضا مباشرة وحفلات وأحيانا تستضيف مقابلات مع أشهر الفنانين، مما يجعلها قناة شاملة لعشاق الرسوم المتحركة لذا تعرف على تردد قناة وناسة 2024 على القمر الصناعي نايل سات.
تردد قناة وناسة الجديد 2024
لمتابعة قناة وناسة يعتبر ترددها على القمر الصناعي نايل سات هو الأكثر شهرة وأهمية للراغبين في مشاهدتها بجودة عالية وبدون تقطعات، لذلك فإن التردد الحالي لقناة وناسة هو:
- التردد: 11430.
- معدل ترميز: 27500.
- استقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
برامج قناة وناسة الجديدة
كما تقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة من الأغاني والأفلام ومسلسلات الكرتون مثل:
- أغاني لولو للأطفال: هو من البرامج البارزة التي تعرض على شاشة قناة وناسة والأكثر شهرة على القناة، حيث يتفرد هذا البرنامج بتقديم محتوى تعليمي وترفيهي موجه للأطفال في المراحل المبكرة من الطفولة، ويساهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم بأسلوب ممتع وجذاب ومتعدد الأشكال دائما.
- سبونج بوب سكوير بانتس: حيث يتم عرض مغامرات سبونج بوب ورفاقه في أعماق المحيط.
- توم وجيري: تبث القناة سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة توم وجيري والتي تعرض مغامرات القط توم والفأر جيري.
- ماشا والدب: حكاية الفتاة ماشا والدب اللطيف مع مغامرات جذابة ومثيرة.
- الأصدقاء السبعة: هم مجموعة من الأطفال الذين يتعلمون التعاون وبناء الصداقات عبر مغامراتهم اليومية.
- الافنجرز الصغار: نسخة مصغرة من فريق الأبطال الخارقين الافنجرز تتضمن أحداثا ملائمة للأطفال.