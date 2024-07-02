استقبل الآن تردد قناة وناسة كيدز للأطفال 2024 الجديد على القمر الصناعي نايل سات

قناة وناسة تعتبر واحدة من أبرز القنوات العربية المتخصصة في تقديم محتوى تلفزيوني ممتع للأطفال، حيث تقدم هذه القناة مجموعة متنوعة من الفيديوهات والأفلام والرسوم الكرتونية بالإضافة إلى البرامج الفنية الممتعة لجمهور الأطفال، مما جعلها محبوبة ومفضلة لدى الأسر والعائلات في مختلف أنحاء العالم العربي، كما تبث قناة وناسة عروضا مباشرة وحفلات وأحيانا تستضيف مقابلات مع أشهر الفنانين، مما يجعلها قناة شاملة لعشاق الرسوم المتحركة لذا تعرف على تردد قناة وناسة 2024 على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

لمتابعة قناة وناسة يعتبر ترددها على القمر الصناعي نايل سات هو الأكثر شهرة وأهمية للراغبين في مشاهدتها بجودة عالية وبدون تقطعات، لذلك فإن التردد الحالي لقناة وناسة هو:

التردد: 11430.

معدل ترميز: 27500.

استقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

برامج قناة وناسة الجديدة

كما تقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة من الأغاني والأفلام ومسلسلات الكرتون مثل: