“خناقة القط والفار” تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 علي جميع الأقمار الصناعية متعة لا تنتهي للأطفال

تعتبر قناة توم وجيري من أبرز وأنجح قنوات الأطفال في العالم العربي حيث تقدم محتوى ترفيهي مميز يشمل مسلسلات كرتونية مضحكة للأطفال، تميزت القناة بعرض المسلسل الكوميدي الشهير “توم وجيري” الذي حاز على إعجاب الكثيرين وزاد من شهرة القناة ورفع نسبة مشاهدتها، يهتم الآباء والأمهات في مصر بمتابعة أطفالهم لكل ما تقدمه القناة وخصوصا خلال فترة العطلة الصيفية، نقدم لكم أحدث تردد قناة توم وجيري 2024 على النايل سات والعرب سات.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات

تقدم قناة توم وجيري محتوى رائعا وفريدا يجذب انتباه الأطفال حيث تعرض مجموعة من المسلسلات الكرتونية المعروفة والأغاني الترفيهية الممتعة، للاستمتاع بمشاهدة القناة عبر القمر الصناعي نايل سات إليكم تفاصيل التردد:

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة توم وجيري على العرب سات

تعرف قناة توم وجيري بقلة الإعلانات المزعجة بين البرامج مما يجعل تجربة المشاهدة ممتعة للغاية، إضافة إلى ذلك تقدم القناة محتوى تعليمي وثقافي من خلال البرامج التثقيفية وأغاني الحروف والأرقام وتعلم الأطفال الصفات الجيدة والمبادئ الصحيحة، ويمكن استقبال القناة عبر القمر الصناعي العرب سات باستخدام البيانات التالية:

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

طريقة ضبط قناة توم وجيري

تشهد محركات البحث ارتفاعا في عدد الاستفسارات عن ترددات قناة توم وجيري الجديدة لهذا العام وذلك لمشاهدة أفضل برامج وأفلام الكرتون، يمكنكم البدء في متابعة القناة فور تنزيلها واستقبالها على التردد الجديد من خلال تنفيذ الخطوات التالية: