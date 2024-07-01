وزارة التربية والتعليم.. تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 وأهم الشروط

نحن على وشك الانتهاء من فترة تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024، حيث بدأت هذه العملية في بداية شهر يونيو 2024 وقد تم إغلاق باب التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم بنهاية هذا الشهر، مما يمهد الطريق للإعلان عن النتائج وبدء إجراءات التقديم الورقية للمدارس التي تم قبول الطلاب فيها.

هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لضمان تيسير عملية التقديم وتمكين أكبر عدد ممكن من الأسر من التسجيل في المدارس الحكومية بمجرد إغلاق باب التقديم الإلكتروني، ستقوم الوزارة بمراجعة وتحليل الطلبات والبيانات المقدمة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن قبول الطلاب في المدارس المختلفة.

تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

يمكن الآن لأولياء الأمور الدخول إلى رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية لعام 2024 من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة والمنظمة:

يجب الدخول إلى موقع التنسيق الرسمي المخصص لوزارة التربية والتعليم عند الوصول إلى الموقع. يتعين على الأولياء إدخال الرقم القومي وكلمة المرور المحددة للدخول إلى حسابهم الشخصي. بعد الدخول إلى الحساب يتم اختيار الخيار طلبات من القائمة الرئيسية المتاحة. يتعين على الأهل في هذه المرحلة تحديد نوع المدرسة التي يرغبون في تسجيل أطفالهم بها مع التأكيد على أهمية اختيار المدرسة التي تناسب احتياجات الأسرة وتقع بالقرب من منطقة سكنهم. بعد تحديد نوع المدرسة يجب النقر على زر بدء التسجيل. حيث يطلب من الأهل إدخال بيانات الطفل المطلوبة مثل الاسم وتاريخ الميلاد، بالإضافة إلى بيانات الوالدين الاسم ورقم الهاتف والعنوان. ثم يتم تسجيل الرغبات بالمدرسة المختارة واختيار المدرسة القريبة من منطقة الإقامة. يجب على الأهل التأكد من توثيق جميع البيانات المدخلة بدقة قبل النقر على زر حفظ البيانات لإكمال عملية التسجيل بنجاح.

الاوراق المطلوبة للتقديم في الصف الاول

الأوراق المطلوبة تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024، تتضمن مجموعة من الوثائق الضرورية التي يجب على أولياء الأمور تجهيزها لضمان سلامة واكتمال عملية التقديم إليك قائمة بالأوراق المطلوبة: