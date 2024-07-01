ألف مبروك الزيادة.. وزارة المالية تعلن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وكيفية الاستعلام عنها عبر الرابط الرسمي 

تحرص الحكومة العراقية على توفير المعيشة الجيدة لكافة المواطنين بها ومن ضمن تلك الفئات هم الأشخاص المتقاعدين عن العمل بعد فترة طويلة من عملهم وتقديم خدمه جيده للدولة وهم يتساءلون عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق وقد وضحت الحكومة العراقية أنه سوف يتم زيادة رواتب المتقاعدين لشهر يوليو لعام 2024 بقيمة 5% بما يعادل زيادة تقدر 100 ألف دينار عراقي وقد أشارت الحكومة أنه يحصل الشخص على راتب التقاعد بعد تحقق الشروط المطلوبة من حيث مدة العمل بالجهة التابعة لها، ونشير في ذلك المقال إلى كافة هذه التفاصيل.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

نوضح قيمة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق بعد تطبيق الزيادة الجديدة لشهر يوليو 2024:

في حالة إذا كان راتب الشخص المتقاعد يصل إلى 800 ألف دينار عراقي فسوف يكون الراتب بعد الزيادة 900 ألف دينار عراقي.

بينما يزيد الراتب إذا كان 650 ألف دينار عراقي ليكون بعد قيمة الزيادة 750 ألف دينار عراقي.

إذا كان راتب الشخص المتقاعد 550 ألف دينار عراقي يكون بعد الزيادة 660 ألف دينار عراقي

يصل راتب التقاعد إذا كان 750 ألف دينار عراقي إلى 850 ألف دينار عراقي.

متطلبات الحصول على راتب التقاعد بالعراق 2024

تعد قوانين التقاعد داخل العراق ثابته، وذلك حتى يحصل كل موظف على راتب التقاعد بعد تحقق الشروط المطلوبة وهي كالتالي:

أن يكون الموظف قد وصل إلى سن التقاعد الحكومي وهو عمر 60 سنة.

يكون الشخص قد قضي فترة العمل كاملة وهي لا تقل عن 20 سنة متواصلة.

استكمال الأوراق المطلوبة عند التقديم على التقاعد من العمل.

وأن يكون الشخص مشترك في التأمينات الاجتماعية بالعراق.

الاستعلام عن راتب التقاعد عبر موقع وزارة المالية

وضحت وزارة المالية بالعراق أنه يمكن للشخص المتقاعد أن يقوم بالاستعلام عن راتب التقاعد من خلال موقع وزارة المالية العراقية عبر النقاط التالية: