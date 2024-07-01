بزيادة 100 ألف دينار.. المالية تُعلن صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يوليو 2024 بالزيادة الأخيرة لكافة المستفيدين 

مع اقتراب بداية شهر يوليو لعام 2024 يتساءل معظم الأشخاص المتقاعدين بالعراق عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق وقد وضحت الحكومة العراقية أنه سوف يتم صرف الرواتب في موعدها وهو في 1 من كل شهر ميلادي ويتم تأجيل الصرف يوم أو يومان في حالة إذا صادفت بداية الشهر إجازة رسميا، وبذلك فمن المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين لشهر يوليو في يوم واحد من الشهر لعام 2024 ونعرض في ذلك المقال كيفية الاستعلام عن الرواتب مع توضيح أهم الزيادات المضافة.

خطوات الاستعلام عن صرف رواتب المتقاعدين في العراق

نوضح كيفية الاستعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق مع معرفة أيضا مقدار القيمة المضافة من خلال موقع وزاره المالية العراقية:

التسجيل على الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية عن طريق الاسم والرقم السري.

الدخول على بوابة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لعام 2024

إدخال بيانات الشخص المتقاعد من حيث الاسم ثلاثي واسم المؤسسة الحاصل على التقاعد من خلالها ورقم حسابه البنكي.

بعد استكمال الخطوات المطلوبة الضغط على أيقونة الاستعلام ليظهر لك موعد صوت راتبك مع توضيح الزيادة المضافة لشهر يوليو 2024.

زيادات شهر يوليو 2024 لرواتب المتقاعدين بالعراق

وضحت الحكومة العراقية قيمة الزيادة المضافة لشهر يوليو للمتقاعدين لشهر يوليو القادم وإليكم توضيح لهذه الزيادة:

تقدر الزيادة على رواتب المتقاعدين ب 100 الف دينار عراقي وتختلف قيمة الزيادة حسب راتب الشخص المتقاعد من الأصل.

في حالة إذا كان راتب المتقاعد 750 ألف دينار عراقي فيكون بعد الزيادة 850 ألف دينار عراقي.

إذا كان أساس راتب التقاعد 450 ألف دينار عراقي فيكون بعد الزيادة المضافة 550 ألف دينار عراقي.

يصل راتب التقاعد أيضا إلى 660 ألف دينار عراقي إذا كان قبل الزيادة 550 ألف دينار عراقي.

شروط الحصول على راتب التقاعد في العراق

وضحت الحكومة العراقية أن هناك عدة شروط لكي يستطيع الشخص صرف رواتب المتقاعدين في العراق وهي موضحه كالتالي: