مهمات جراند ثفت أوتو 6 الجديدة تبهر العالم ظهور أسحلة +ذخائر جديدة ومهمات الخيال

البحث لمعرفة مهمات جراند ثفت أوتو 6 الجديدة تبهر العالم أصبح شائعًا ومتزايدًا بنسبة كبيرة وشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وذلك لأن محبي اللعبة ينتظرون بلهفة إطلاق النسخة الجديدة والاخيرة من لعبة Grand Theft Auto 6 وخاصةً بعد الأخبار التي انتشرت عن تفاصيل اللعبة والإضافات التي أضيفت إليها، وسوف نستعرض كافة التفاصيل في هذا الصدد من خلال موقعنا.

مهمات جراند ثفت أوتو 6 الجديدة تبهر العالم

تمت إضافة بعض المهمات الجديدة لعام 2024 لكي تكون مهمات جراند ثفت أوتو 6 الجديدة تبهر العالم، وفيما يلي نتعرف إلى هذه المهام:

مهمة الحوامات المهجورة – Abandoned Hovercraft.

مهمة بوني وكلايد الغامضة.

مهمة أصدقاء لوسيا – Lucia’s Friends.

مهمة فقد في البحر – Lost at Sea.

سعر جي تي اي 6

في إطار توضيح أحدث مهمات جراند ثفت أوتو 6 الجديدة تبهر العالم يجدر بنا الإشارة إلى بعض التفاصيل الخاصة بالسعر، وحتى الآن لم تعلم شركة Rock star والناشرة Take – Two أي معلومات عن السعر ولكن من المتوقع أن تكون اللعبة بسعر لا يقل عن 70 دولار أمريكي، ويعد هذا السعر قياسي إلى حد كبير بالنسبة لألعاب AAA الذي بات شائعًا بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

مما يعني أن أي تسريبات ظهرت مؤخرًا حول سعر اللعبة بأن سعرها سيكون مرتفعًا وقد يصل إلى 150 دولار جميعها أخبار غير صحيحة، حيث يمكن أن تتوفر إصدارات ديلوكس بسعر أعلى من السعر المناسب إلا أنه لن يتجاوز 100 دولار.

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أسلحة Grand Theft 6 الجديد

هناك العديد من الأسلحة التي تم توفيرها في نسخة لعبة جراند ثيفت أوتو 6 الجديدة، وفيما يلي نعرض قائمة تتضمن كافة هذه الأسلحة:

Pistol.

Shotgun Ammo.

Knife.

Grenade.

Heavy Ammo.

Spear Ammo.

Heavy Machine Gun.

Flashbang.

Torch.

PumpAction Shotgun.

Rocket.

Bolt Action Sniper.

Golf Ball.

Assault Riffle.

Tracker Jammer.

Immobilizer.

Sniper.

USB Drive.

Compact SMG.

Lockpick.

Smoke Grenade.

Pool cue.

Slim Jim.

Golf Wedge.

Crowbar.

Micro SMG.

Binoculars.

Hunter Sniper.

Cut Off Tool.

Baseball Bat.

Molotov.

Gold Putter.

Auto Diaker.

Fire Bottle.

Speargun.

المناطق والخصائص الجديدة Grand Theft Auto 6

تم الإفصاح عن بعض الأماكن الجديدة والخصائص والمميزات التي تتضمنها لعبة جراند ثيفت أوتو 6، ومن أهمها:

عودة نادي ماليبو.

تطبيق المراسلة WhatUp!.

مدينة Vice City.

إمكانية تبديل البنادق بين اليدين.

منطقة جديدة تحمل اسم Port Gellhorn.

سهولة التقاط البنادق من على الأرض.

بمعرفة أحدث مهمات جراند ثفت أوتو 6 الجديدة تبهر العالم يمكننا القول أن الإصدار الجديد من اللعبة سيكون رائعًا جدًا ومشوقًا لجميع الأشخاص الذين يحبون Grand Theft Auto.