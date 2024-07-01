نتائج الثالث متوسط 2024: تعرف على روابط نتائج مناطق الرصافة 1 و2 و3 عبر منصة “نتائجنا”

أعلنت وزارة التربية العراقية أمس الأحد الموافق 30 يونيو 2024 عن ظهور نتائج امتحانات الثالث المتوسط للعام الدراسي الحالي 2023-2024، حيث جاء هذا الإعلان بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحاناتهم التي جرت في الفترة ما بين 21 مايو و3 يونيو 2024، ويُعتبر هذا الإعلان من الأحداث التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور بشغف كبير، حيث يُمثل الحصول على نتائج الثالث متوسط فرصة لتقييم أداء الطلاب في الامتحانات ومعرفة مستقبلهم الأكاديمي.

تعرف على رابط نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع “نتائجنا”

شهدت امتحانات الثالث متوسط هذا العام مشاركة أكثر من 900 ألف طالب وطالبة من مختلف أنحاء العراق، مما شكل تحديًا كبيرًا لمراكز التصحيح، لكن وعلى الرغم من حجم التحديات، استطاعت وزارة التربية العراقية إنهاء عملية التصحيح بنجاح واعتماد النتائج في الوقت المحدد، بعد اعتماد النتائج، تم رفعها على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، إضافة إلى نشرها على موقع “نتائجنا”، الذي يُعدّ المنصة الرسمية والبوابة الرئيسية للوصول إلى نتائج الامتحانات بسهولة ويسر.

كيفية الوصول إلى نتائج الثالث متوسط في مناطق الرصافة 1 و2 و3

للحصول على نتائج امتحانات الثالث متوسط للعام 2024 في مناطق الرصافة 1 و2 و3، يمكن للطلاب وأولياء الأمور زيارة موقع “نتائجنا” والاطلاع على نتائجهم من خلال الروابط التالية:

رابط نتائج الثالث متوسط منطقة الرصافة الأولى عبر موقع نتائجنا.

رابط نتائج الثالث متوسط منطقة الرصافة الثانية عبر موقع نتائجنا.

رابط نتائج الثالث متوسط منطقة الرصافة الثالثة عبر موقع نتائجنا.

بالإضافة إلى هذه الروابط، يمكن لبقية المحافظات العراقية الوصول إلى نتائجهم عبر نفس الموقع.

تفاصيل إعلان نتائج الثالث متوسط للعام 2024

أكدت وزارة التربية العراقية أن نتائج امتحانات الثالث متوسط قد أُعلنت لجميع المحافظات العراقية في وقت واحد بشكل مركزي، كما يُمكن لكل طالب الآن استخراج نتيجته عبر موقع “نتائجنا” أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية باستخدام الاسم أو الرقم الامتحاني.

أهمية نتائج الثالث متوسط في العراق وكيفية الحصول عليها

تُعد نتائج امتحانات الثالث متوسط من الأمور البارزة والمهمة في حياة الطلاب في العراق، إذ تُعتبر خطوة حاسمة في الانتقال إلى المرحلة الثانوية، ولتسهيل عملية الحصول على النتائج، قامت وزارة التربية العراقية بتوفير منصة “نتائجنا” كمصدر موحد يمكن من خلاله للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج بطريقة سريعة وسهلة.

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