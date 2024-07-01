رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 برقم الجلوس والإسم عبر moe.gov.ly

نتابع معكم نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 برقم الجلوس، حيث أن هذه المرحلة من أهم المراحل التي تحدد بشكل كبير مصير الطلاب ومجال دراستهم في السنوات المقبلة، لذلك وبعد انتهائهم من فترة الإمتحانات قامت وزارة التعليم الليبية بجعل الكثير من المدرسين في مختلف التخصصات يصححون أوراق الطلاب الامتحانية، وقد أعلنت الوزارة أن عمليات التصحيح قد انتهت وما تبقى هو المراجعة والتدقيق فقط لمنع وجود أخطاء في التصحيح.

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024

قامت وزارة التعليم في ليبيا بتوضيح كافة الخطوات التي من خلالها يتمكن الطلاب من الإستعلام بكل سهولة عن نتائجهم، لذلك يجب على كل طالب الإلتزام بهذه الخطوات التي تكون كما يلي:-

في البداية يجب على الطالب البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم ليبيا حيث أنه يظهر عليه كافة نتائج الطلاب فور نشرها.

من القائمة الرئيسية يمكنك اختيار خانة الخدمات الإلكترونية، ومن ثم تقوم باختيار خانة نتائج الطلاب.

من المهم أن يكون الرابط المتوفر لنتيجة السعادة الإعدادية لعام 2024.

بعد ذلك يمكنك إدخال كافة بياناتك الخاصة بالإمتحان من رقم الجلوس والبلد التابع لها والسمك أيضا، ومباشرة تقوم بالضغط على خانة بحث.

في النهاية تقوم بالإنتظار بضع من الدقائق المعدودة حتى تظهر نتيجتك.

رابط الشهادة الإعدادية 2024 ليبيا

أعلنت وزارة التعليم أن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 سوف تظهر خلال أيام قليلة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لذلك يجب على كافة الطلاب أن يكونوا مترقبين ظهورها في أي لحظة من اليوم، حيث أن عمليات المراجعة والتدقيق سوف تنتهي اليوم بالفعل.

وكان من المفترض أن تظهر النتيجة قبل عيد الأضحى ولكن حدثت بعض التأثيرات بسبب كثرة أوراق التصحيح وهكذا فلم تتمكن الإدارة من نشر الدرجات قيل عيد الأضحى وانتظرت بعده بحوالي أسبوعين.