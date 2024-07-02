“الأطفال بيعشقوها” تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على النايل سات وعرب سات لمتابعة أروع الأناشيد

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أكثر القنوات الترفيهية للأطفال والتي تحظى بشعبية واسعة ونسبة مشاهدة عالية في العالم العربي، يذكر أن الأستاذ خالد مقداد وعائلته هم مؤسسو القناة التي بدأت بثها في عام 2008 ومنذ ذلك الحين حققت نجاحا كبيرا، اليوم سنعرض أحدث تردد للقناة على النايل سات.

تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد

قناة طيور الجنة هي قناة عربية تعنى ببث محتوى للأطفال يجمع بين التعليم والترفيه في نفس الوقت، وبعد النجاح الكبير الذي حققته القناة تم إطلاق قناة طيور بيبي باللغة الإنجليزية تستهدف الأطفال الناطقين باللغة الإنجليزية، مما أسهم في استمرار القناة في الإبداع وتوسيع شهرتها لتشمل جميع أنحاء العالم وليس فقط العالم العربي هنا بيانات التردد:

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

يمكن أيضا استقبال القناة على الأقمار الصناعية عرب سات باستخدام بيانات التردد التالية:

التردد: 11396.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 43.

خطوات استقبال قناة طيور الجنة على الرسيفر

بعد أن قدمنا لكم أحدث تردد لقناة طيور الجنة على النايل سات وعرب سات، تأتي خطوات استقبال القناة على الريسيفر كما يلي:

اضغط على زر “موافق” الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

اختار الإعدادات ثم يتم اختيار التركيب.

التركيب اليدوي.

اختار الساتل الذي ترغب في استقبال القناة عبره.

إضافة كل بيانات التردد.

انقر على بحث ثم احفظ.

مميزات قناة طيور الجنة