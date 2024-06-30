مع بوكيمون ومهرتي الصغيرة: تابع مع طفلك أجمل الفقرات والبرامج مع تردد قناة سبيس تون الجديد 2024

تُعتبر قناة سبيس تون واحدة من القنوات المفضلة لدى الأطفال في الوطن العربي، لما تقدمه من محتوى متنوع وجذاب يناسب مختلف الأعمار والمراحل العمرية، كما تتميز القناة بشعبيتها الكبيرة وعرضها لبرامج وأفلام ومسلسلات كرتونية مشوقة، مما يجعلها محط اهتمام الأطفال.

قناة سبيس تون: أكثر من مجرد تسلية

لا تقتصر قناة سبيس تون على تقديم الترفيه فقط، بل تحتوي على فقرات تعليمية ونصائح وإرشادات مفيدة للأطفال، إضافة إلى الجانب الكوميدي الذي يميز برامجها، تهدف القناة إلى تقديم محتوى يجمع بين التسلية والفائدة، مما يجعلها قناة مثالية للأطفال.

تردد قناة سبيس تون على الأقمار الصناعية

لضبط تردد قناة سبيس تون على جهاز التلفزيون، يمكنكم استخدام الترددات التالية على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11785.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

على قمر عرب سات:

التردد: 12341.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

خطوات ضبط تردد قناة سبيس تون

لضبط قناة سبيس تون على جهاز التلفزيون، يمكن اتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة الإعدادات عبر جهاز التحكم عن بُعد.

اختر قائمة الإعدادات ثم الانتقال إلى خيار التثبيت اليدوي.

أدخل بيانات التردد المطلوبة.

احفظ الإعدادات.

موضوعات قد تهمك:

«بطوط للصغنطوط» فرحي النونو نزلي تردد قناة بطوط 2024.

حميدو الولد الذكي والبندورة الحمرا.. باقة من الأغاني والبرامج التعليمية لأولادك مع تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024.

القناة التي نالت ثقة كل الأمهات: الآن مع تردد قناة طيور الجنة 2024 Toyor Al Janah

“يا لولو وينك”.. ساعدهم في البحث عنها على قناة وناسة كيدز الجديدة 2024.