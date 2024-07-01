نزل حالاً الترد الجديد.. تردد قناة وناسة 2024 Wanasah TV على الأقمار الصناعية المختلفة بإشارة قوية والاستمتاع بأغاني الأطفال مع لولو الشطورة

تعد قناة وناسة واحدة من القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال، والتي تهتم بتقديم محتوى هادف ومفيد وأمن للأطفال، فهي تقدم محتوى متنوع يجمع بين الترفيهي والتعليمي والتشويقي أيضاً وهذا ينال إعجاب الملايين من الأطفال حول العالم العربي، حيث أن محتوى القناة يجذب الأطفال ولا يكون هناك ملل من مشاهدة هذا المحتوى الذي يعرض عبر القناة على مدار اليوم، فالقناة تهتم بالأطفال الصغار وتقدم لهم مجموعة من الأغاني للأرقام والحروف وبالإضافة إلى الأناشيد التي تعلمهم القيم والمبادئ الصحيحة، ولذلك تختار الأمهات القناة بارتياح لكون محتواها مناسب مع الفئات العمرية المختلفة وخالي من أي مشاهد غير مناسبة، ويتساءل عدد كبير من الأشخاص عن تردد القناة وهذا ما نستعرض عليكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة 2024

تردد قناة وناسة يتصدر كافة محركات البحث في الفترة الحالية، وهذا بالتزامن مع تحديث التردد الخاص بالقناة لتوفير محتوى بجودة عالية، حيث يمكن استقبال القناة من خلال القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، وتردد القناة هو كالتالي:

تردد قناة وناسة على القمر نايل سات

التردد هو: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة وناسة على العرب سات

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

مزايا قناة وناسة للأطفال

تتميز قناة وناسة للأطفال ببعض المزايا التي تجعلها في مقدمة قنوات الاطفال في الوطن العربي، ومن بين تلك المميزات التالي: