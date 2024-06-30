لولو يا لولو وينك يا لولو استقبل الآن تردد وناسة بيبي 24 ساعة أغاني للأطفال

تعتبر قناة وناسة هي واحدة من القنوات الفضائية الناجحة دول الوطن العربي، وتم تخصيص محتواها للأطفال الصغار، حيث تعرض لهم باقة من البرامج التعليمية والأغاني الترفيهية المختلفة، ويتم عرض محتوى القناة دون حدوث أي توقف أو تشويش، وذلك الأمر جعل الكثير من الآباء والأمهات يبحثون عن تردد القناة لتنزيلها على جهاز الاستقبال الذي يخصهم، ولكي يستمتعوا بالمحتوى المعروض عليها، وسنعرض لكم تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات عبر مقالنا هذا.

تردد قناة وناسة بيبي

فرضت قناة وناسة نفسها بقوة على الساحة الفضائية في الفترات الأخيرة، وبالرغم من تواجد الكثير من قنوات الأطفال إلا أن هذه القناة احتلت المركز الأول بفضل محتواها الهادف الذي يتم تقديمه للأطفال.

كما تعمل القناة على اتباع جميع العادات والتقاليد الموجودة في المجتمعات العربية وعدم عرض أي محتوي مخل أو سيئ للأطفال.

تردد قناة وناسة على القمر نايل سات

إليكم تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات كالتالي.

تردد وناسة: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

يرغب البعض في تنزيل القناة على القمر الصناعي نايل سات، حيث يتم تنزيل القناة من خلال إضافة التردد التالي:

تردد القناة :11270.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500.

جدير بالذكر بأن القناة تتخصص في عرض برامج كرتونية وبرامج تعليمية وبرامج دينية وباقة مختلفة من الأغاني مثل أغنية مين اللي سرق الجزمة والكثير من الأغاني الترفيهية المقدمة للأطفال بالجودة العالية.