تابعها مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم 2024 ترتيب الفرق في الدوري المصري الممتاز

أمس كان أخر يوم يستعد فيه لاعبين فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة فريق طلائع الجيش في مباراة حماسية أخرى لفريق الأهلي بعد أن واجه العديد من الفرق في الجدول الدوري الممتاز، ولكن كانت أخر مباراة رائعة للغاية بعد أن فاز لاعبين النادي الأهلي ضد لاعبين فاركو بنتيجة هدفين للأهلي بينما هدف واحد فقط لفاركو، وينتظر كافة مشجعي كرة القدم مشاهدة المباراة القادمة بفارغ الصبر، لمعرفة من سوف يفوز من الفريقين.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتابعون مباراة الجدول الدوري الممتاز للموسم الحالي عن موعد المباراة القادمة والتي ستكون مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش وسوف تقام المباراة على أرض استاد الكلية الحربية يوم الإثنين الموافق يوم 1 يوليو في تمام الساعة السابعة مساءً بالتوقيت الصيفي لمصر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

يحتال فريق الأهلي الترتيب الثاني في الجدول الدوري الممتاز بعدد نقاط يصل إلى 48 نقطة ويعمل على زيادتها حتى يحتل المركز الأول مره أخرى، وقد حرص كولر على تصحيح كافة الأخطاء التي قد وقع بها اللاعبين في المباريات السابقة، حيث قد لعب فريق الأهلي 20 مباراة خلال الجدول الدوري الممتاز وحقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، أما فريق طلائع الجيش فقد احتل المركز 11 في الجدول الدوري الممتاز بعدد نقاط يصل إلى 34 نقطة، وقد لعب 26 مباراة وحقق الفوز في 8 فقط وتعادل في 10 لقاءات وخسر 8 لقاءات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم

بالنسبة للأشخاص الذين يريدون معرفة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في الجدول الدوري الممتاز فتعد قناة أون تايم سبورت أفضل قناة تنقل مباريات الجدول الدوري الممتاز للموسم الحالي، كما أنها من أفضل القنوات الرياضية المخصصة من أجل نقل المباريات المختلفة.