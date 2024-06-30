ألف مبروك لطلاب نينوي وكركوك وديالي!! موقع “نتائجنا” منصة مركزية تمكنكم من الحصول على نتائج الثالث متوسط 2024

قامت اليوم وزارة التربية العراقية بالإعلان عن اعتماد ورفع نتائج امتحانات الثالث المتوسط لعام 2024 عبر موقع “نتائجنا”، ويأتي هذا الإعلان بعد انتهاء الطلاب من امتحاناتهم التي جرت بين 21 مايو و3 يونيو، وهو حدث ينتظره الجميع بفارغ الصبر، حيث أن الحصول على نتائج الثالث متوسط 2024 في جميع المحافظات العراقية يمثل حدثًا مهمًا للطلاب وأولياء الأمور، كما يسعى الجميع الآن لمعرفة النتائج وتقييم أدائهم في الامتحانات، في هذا السياق، سنستعرض نتائج محافظات نينوي وكركوك وديالي والروابط الخاصة بنتائجهم عبر موقع نتائجنا.

نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع “نتائجنا”

شهد هذا العام مشاركة أكثر من 900 ألف طالب وطالبة في امتحانات الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية، مما شكل تحديًا كبيرًا لمراكز التصحيح، وعلى الرغم من هذه التحديات، تمكنت وزارة التربية من إنهاء عملية التصحيح واعتماد النتائج بنجاح، بعد اعتماد النتائج تم رفعها على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وموقع “نتائجنا”، الذي يعتبر المنصة والبوابة الرئيسية للوصول إلى النتائج بسرعة وسهولة.

كيفية الوصول إلى نتائج الثالث متوسط لمحافظات نينوي وكركوك وديالي

يمكن للطلاب في المحافظات التالية الوصول إلى نتائجهم عبر موقع “نتائجنا”:

رابط نتائج الثالث متوسط بمحافظة نينوي عبر موقع نتائجنا من (هنا)

لينك نتائج محافظة كركوك من خلال موقع نتائجنا من (هنا)

نتائج محافظة ديالي من (هنا)

إضافة إلى هذه المحافظات، يمكن لبقية المحافظات العراقية الوصول إلى نتائجهم عبر نفس الموقع.

تفاصيل إعلان النتائج للصف الثالث المتوسط

أكدت وزارة التربية العراقية أن النتائج أُعلنت مركزيًا لجميع المحافظات في وقت واحد، حيث يمكن لكل طالب استخراج نتيجته باستخدام الاسم أو الرقم الامتحاني عبر موقع “نتائجنا” أو الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

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