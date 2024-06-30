الكهربا هتبطل تقطع امتى .. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2024 الحكومة توضح

بعد انتشار شائعة حول إلغاء التوقيت الصيفي لعام 2024 بين المواطنين المصريين، قد تساءل العديد منهم عن إذا كانت هذه الشائعة صحيحة، كما قد تسائل المواطنين المصريين أيضًا عن المواعيد الجديدة لغلق المحلات العامة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية من أجل مواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء، وبمناسبة ذكر الكهرباء فقط أعلنت الحكومة المصرية عن أنه بعد فترة سيتم وقف قطع الكهرباء نهائيًا، بعد أن زادت مدة قطع الكهرباء من ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميًا.

موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2024

لكافة الأشخاص الذين يتساءلون حول شائعة إلغاء التوقيت الصيفي لعام 2024 لم تعلن الحكومة المصرية أي بيان رسمي حتى الآن يفيد بإلغاء التوقيت الصيفي، ولكن من المتوقع أن يتم إلغاء التوقيت الصيفي بداية من شهر نوفمبر لعام 2024 وذلك بعد أن تم تطبيقه من أول شهر أبريل لعام 2024، ولكن قد أعلنت الحكومة المصرية عن أمر أكثر إثارة وهو أن المحلات العامة سيكون عليها الغلق من الساعة 10 مساءً.

موعد وقف قطع الكهرباء لعام 2024

قد تم الإعلان في وقت سابق من قبل الجهات المسؤولة عن أنه سيتم وقف قطع الكهرباء نهائيًا لعام 2024 بداية من الأسبوع الثالث من شهر يوليو القادم، وذلك بعد أن عبر كافة المواطنين المصريين عن استيائهم بشدة من أزمة قطع الكهرباء في مصر، وخصوصًا بسبب طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون امتحاناتهم حاليا لهذا العام، ولكن قبل أن يتم قطع الكهرباء نهائيًا قد قامت الجهات المسؤولة بزيادة مدة قطع الكهرباء من ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميًا، وسوف تعود ساعتين مرة أخرى في أول شهر يوليو على أن يتم قطعها نهائيًا بعدها بفترة.

مميزات التوقيت الصيفي 2024

وبالطبع لم تقوم الحكومة المصرية بعمل التوقيت الصيفي في مصر عبثًا إنما كان له مميزات من أجل المواطنين المصريين الاعزاء، ومن هذه المميزات أنه يساعد على تقليل حوادث السيارات، حيث أن القيادة في النهار أكثر أمانًا، كما قد تم العمل بالتوقيت الصيفي أيضًا حتى يحصل المواطنين على فيتامين د من الشمس، كما أنه يساعد على زيادة ساعات العمل في النهار وتوفير استهلاك الكهرباء.