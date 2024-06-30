رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2024 ” وزارة التربية والتعليم الليبية ” 

قد مر شهر بالفعل على انتهاء طلاب الشهادة الإعدادية في ليبيا من أداء امتحاناتهم لعام 2024، ولذلك قد بدأوا يتساءلون عن سبب تأخر ظهور النتائج لهذا الوقت، وعن موعد ظهورها أيضًا حيث أنهم كانوا ينتظرونها بفارغ الصبر، وكان من المتوقع أن تظهر النتائج قبل عيد الأضحى المبارك لعام 2024 مثل بعض الدول، ولكن لم تظهر النتيجة حتى الآن، وقد شهد محرك البحث في ليبيا عدد كبير جدًا من البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا لعام 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية في ليبيا 2024

قد تم البدء في امتحانات الشهادة الإعدادية في ليبيا لعام 2024 يوم 19 مايو وقد تم أداء امتحانات الشهادة الإعدادية من قبل 210 ألف طالب وطالبة، في أكثر من 15 ألف لجنة، وقد تم الإنتهاء من أداء الامتحانات يوم 30 مايو ومنذ ذلك الحين ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية بفارغ الصبر النتائج الخاصة بهم.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2024

بعد تزايد عمليات البحث عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا لعام 2024، قامت وزارة التربية والتعليم الليبية بالإعلان عن أن موعد ظهور النتيجة قد اقتراب، حيث أن عملية تصحيح أوراق الامتحانات في مراحلها الأخيرة، ولذلك من المتوقع أن تظهر نتائج الشهادة الإعدادية خلال الأيام القليلة القادمة، ولهذا السبب يجب على كافة الطلاب وأولياء الأمور ترقب ظهور النتيجة.

كيفية الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2024

حين تعلن وزارة التربية والتعليم الليبية عن نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا لعام 2024، وترغب في الإستعلام عنها سيكون عليك اتباع بعض الخطوات، وهي: