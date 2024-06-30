قمة القرن.. موعد مواجهة الاهلي والزمالك كأس السوبر الإفريقي وتردد القنوات الناقلة للمباراة 2024

في هذا المقال، سنستعرض كل ما يتعلق بنهائي القرن بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي لعام 2024، والذي يثير اهتمامًا كبيرًا بين محبي كرة القدم في مصر والوطن العربي عمومًا، يأتي هذا الحدث الرياضي المهم بعد تتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا والزمالك بكأس الكونفيدرالية الإفريقية لعام 2024.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي 2024

نطل عليكم الآن للتعرف على قمة القرن، موعد مواجهة الاهلي والزمالك كأس السوبر الإفريقي 2024، الموعد النهائي للمباراة لم يتم تحديده بشكل نهائي حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن تقام بين 25 يونيو و30 يونيو، أو قد يتم تأجيلها إلى شهر سبتمبر بسبب جدول المسابقات الكروية الإفريقية وترتيبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك كأس السوبر الأفريقي 2024

بعد أن توصلنا معا عبر ما تم ذكره إلى قمة القرن، موعد مواجهة الاهلي والزمالك كأس السوبر الإفريقي، نصل بكم الآن إلى تردد القنوات الناقلة للمباراة 2024، حيث ستتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وسيكون التغطية الحصرية متاحة على قناة بي إن سبورتس المفتوحة 2، مما يتيح لمحبي كرة القدم في مصر والعالم العربي متابعة كافة تفاصيل هذا اللقاء المهم.

تردد قناة بي إن سبورتس bein sports

نصل بكم الآن عند تردد قناة بين سبورت bein sports، الناقل الحصري لقمة القرن، بعد أن تعرفتم على موعد مواجهة الاهلي والزمالك كأس السوبر الإفريقي، وأما عن تردد قناة بين سبورتس فتجده فيما يلي:

– قمر البث: عرب سات (النايل سات)

– التردد: 12604

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 2/3

بهذه المعلومات، يمكن للمشجعين الاستعداد لمتابعة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك بكل ما يتعلق به من تفاصيل رياضية وقنوات بث حصرية، للاستمتاع بأحداث هذا اللقاء الكبير في عالم كرة القدم الإفريقية.