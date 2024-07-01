“لولو هتغنيلك”.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 Wanasah TV نايل سات وعرب سات قناة الأطفال الأولى في الشرق الأوسط

قناة وناسة هي واحدة من القنوات الرائدة في مجال الأطفال، حيث تقدم محتوى تعليمي وترفيهي متنوع يهدف إلى تعليم الأطفال الحروف، الأرقام، القيم، والمبادئ من خلال الأناشيد والأغاني، تتميز القناة بتقديم برامج متميزة تناسب جميع الأعمار الصغيرة، مما يحافظ على اهتمام الأطفال ويمنحهم تجربة مشاهدة ممتعة ومفيدة.

تردد قناة وناسة نايل سات وعرب سات

تهتم إدارة قناة وناسة بتقديم محتوى يجمع بين التعليم والترفيه، مما يجذب الأطفال ويساعدهم على التعلم بطريقة ممتعة وفعالة؛ تقدم القناة محتوى بجودة عالية في الصوت والصورة، مما يضمن تجربة مشاهدة ممتعة ومريحة للأطفال، تعمل قناة وناسة طوال اليوم وبشكل مجاني، مما يتيح للأطفال الاستمتاع بمحتواها في أي وقت يرونه مناسبًا، ويمكن تثبيت القناة عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11470

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

جودة القناة: HD

عبر القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11270

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

جودة القناة: SD

أغاني وناسة للأطفال

قناة وناسة الفضائية تقدم دائمًا أغاني جديدة ومتنوعة للأطفال، تهدف إلى إسعادهم وتعليمهم القيم والمعلومات بطرق مبتكرة، إليكم بعض الأغاني التي تقدمها القناة:

أغنية لولو وماما

أغنية لولو الشطورة

أغنية ألوان ألوان

أغنية شو بيقولوا الحيوانات

أغنية مين اللي سرق الجزمة

أغنية لوليات صغار

أغنية بيب بيب

أغنية يا شرطة حرامي

أغنية اجا الحلو

أغنية دا دا ميدو

أغنية حبيب البابا

أغنية شيكا السراقة

أغنية جراثيم

تنزيل تردد قناة وناسة على الشاشة

لتنزيل تردد قناة وناسة على الشاشة، يمكنك اتباع الخطوات التالية: