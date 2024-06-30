لكل طلاب كربلاء والمثنى وميسان!! الآن لينك مباشر لنتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع “نتائجنا”

يسر وزارة التربية العراقية أن تعلن عن اعتماد ورفع نتائج امتحانات الثالث المتوسط لعام 2024 عبر موقع “نتائجنا”، جاء هذا الإعلان بعد انتهاء الطلاب من امتحاناتهم التي جرت بين 21 مايو و3 يونيو، وهو حدث ينتظره الجميع بفارغ الصبر، وهو يمثل الحصول على نتائج الثالث متوسط 2024 في جميع المحافظات العراقية حدثًا مهمًا ينتظره الطلاب وأولياء الأمور، حيث يسعى الجميع الآن لمعرفة النتائج وتقييم أدائهم في الامتحانات، وفيما يلي سنستعرض نتائج محافظات المثنى وكربلاء وميسان واللينك الخاص بنتائجهم عبر موقع نتائجنا.

نتائج الثالث متوسط 2024 من خلال موقع “نتائجنا”

شهد هذا العام أداء أكثر من 900 ألف طالب وطالبة لامتحانات الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية، وهو ما شكل تحديًا كبيرًا لمراكز التصحيح. على الرغم من هذه التحديات، تمكنت وزارة التربية من إنهاء عملية التصحيح واعتماد النتائج بنجاح، بعد الاعتماد تم رفع النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وموقع “نتائجنا”، المنصة والبوابة الرئيسية والرسمية للوصول إلى النتائج بسرعة وسهولة.

كيفية الوصول إلى نتائج الثالث متوسط لمحافظات كربلاء وميسان والمثنى

يمكن للطلاب في المحافظات التالية الوصول إلى نتائجهم عبر موقع “نتائجنا“:

رابط نتائج الثالث متوسط بمحافظة المثنى عبر موقع نتائجنا من (هنا)

لينك نتائج محافظة كربلاء من خلال موقع نتائجنا من (هنا)

نتائج محافظة ميسان من (هنا)

بالإضافة إلى هذه المحافظات، يمكن لبقية المحافظات العراقية الوصول إلى نتائجهم عبر نفس الموقع.

تفاصيل إعلان النتائج الخاصة بالثالث متوسط 2024 بالعراق

أكدت وزارة التربية العراقية أن النتائج أُعلنت مركزيًا لجميع المحافظات في وقت واحد. يمكن لكل طالب استخراج نتيجته باستخدام الاسم أو الرقم الامتحاني عبر موقع “نتائجنا” أو الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، كما أشارت الوزارة إلى أن جميع الدرجات الحرجة قد تم رفعها إلى 50 درجة، لضمان إعطاء الطلاب فرصة عادلة في اجتياز الامتحانات.

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