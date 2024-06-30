اشحن الآن ملايين الشدات.. طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2024 PUBG Mobile بالأيدي واستمتع بالمزايا الحصرية

يرغب الكثير من لاعبي أشهر لعبة قتالية في العالم ببجي موبايل معرفة الطريقة الصحيحة لشحن الشدات، حيث تعتبر الشدات العملة الافتراضية في لعبة ببجي، والتي توفر للاعبين الكثير من المميزات التي يحتاج لها ليكون لاعب مميز يتمكن من التغلب على الأعداء وتخطي كافة مراحل اللعبة الصعبة، كما يمكن شراء الأسلحة والمعدات والذخائر من خلال الشدات من داخل متجر اللعبة، وسوف نتعرف معاً على الطريقة السهلة والمميزة للحصول على أكبر قدر من الشدات.

طريقة شحن شدات ببجي بالأيدي

يمكن لكل لاعبي ببجي موبايل شحن شدات ببجي من خلال الأيدي الخاص بكل لاعب، وهذا من خلال الخطوات التالية التي تتمثل في التالي:

الدخول إلى موقع جيم باي.

اختيار أيقونة شحن شدات ببجي أو PUBG Mobile UC.

اختيار معرف اللاعب “ID” الخاص باللاعب.

اختيار عدد الشدات التي ترغب في الحصول عليها من الخيارات المتاحة.

تحديد طريقة الدفع التي تتناسب معك سواء “بطاقة الائتمان، التحويلات المصرفية، المحافظ الإلكترونية”.

اتباع باقي التعليمات حتى تتم عملية الدفع.

الانتظار حتى يتم تأكيد عملية الشحم ووصول الشدات لحساب اللاعب في ببجي موبايل.

شحن شدات ببجي من موقع ميداس باس

للقيام بشحن شدات ببجي موبايل من موقع ميداس باس لابد من اتباع الخطوات التالية: