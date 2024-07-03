الدفعة الجديدة .. موقع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf 2024 عبر مظلتي وزارة العمل العراقية

موقع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf أحد المواقع التي تستعد في وقتنا الحالي، إلى استقبال الزيارات المتتالية من المواطنين الذين ينضمون إلى منظومة الدعم العراقية، وهي تلك المنظومة المسؤولة عن تقديم الرعاية إلى كل مواطن في العراق، يكون عاجز عن تقديم حياة كريمة للأفراد التابعين له، وقد اوكلت الحكومة هذه المهمة إلى وزارة العمل، والتي جاء دورها في إطلاق منصة مظلتي توضح، من خلالها جميع المعلومات التي يحتاج الأفراد معرفتها عن الدعم الاجتماعي.

موقع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf

موقع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf يقوم بالإعلان عن الأسماء التي تحددها وزارة العمل، وهذه الأسماء تكون مشمولة بالرعاية الاجتماعية ويتم تسجيل كل الأسماء في كشوفات مخصصة لكل محافظة على حدة، وينتظر المواطن نزول الوجبة الأخيرة وهي السابعة في أقرب وقت، ويمكنه البحث والاستعلام عنها من خلال المنصة كما يلي:

التوجه نحو منصة مظلتي .

يتم الدخول على صفحة المستفيد في المنصة من خلال اسم الحساب والكلمة السرية.

تجد التبويب الخاص ” الخدمات الإلكترونية ” اضغط عليه.

من هذه الخدمات يتم تحديد ” الاستعلام عن أسماء المشمولين “.

في الخطوة الحالية يتم كتابة اسم المحافظة.

هنا يتم تدوين كل بياناتك ثم اختر الأيقونة المحددة للاستعلام.

انتظر حتى يفصح للموقع عن الأسماء.

شروط تقديم الرعاية الاجتماعية 2024

خلال ما يلي من أيام يقدم موقع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf، أخبار سارة لكل من تقدم في منصة مظلتي بعد نزول الأسماء، حيث يتم تحديها وفقًا للشروط التالية: