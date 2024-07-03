رابط تسجيل الدخول علامات الطلاب moe.gov.jo اوبن ايمس الاردن وزارة التربية الاردنية

تسجيل الدخول علامات الطلاب moe.gov.jo، أحد الطرق التي يقوم بها الطلبة الأردنيين في الأيام الحالية، كي يتمكن كل طالب من الإطلاع على علامات المواد الدراسية التي خاضها، ويتم هذا بواسطة استخدام الموقع الخاص بالوزارة التعليمية الأردنية على شبكة الإنترنت، هذا الموقع الذي قدم منذ إنشائه آلاف الخدمات للطلاب والأهالي من داخل وخارج الأردن، وأتاح أهم قرارات وبيانات الوزارة لجميع الشعب في ضغطة واحدة، كما وفر المعلومات الصحيحة والدقيقة حتى لا يحدث بلبلة في الوسط التعليمي.

تسجيل الدخول علامات الطلاب moe.gov.jo

تسجيل الدخول علامات الطلاب moe.gov.jo، يلجأ إليها كل أولياء الأمور في هذا الوقت، حيث الوقت المنتظر فيه الإفصاح عن النتيجة وما تحتويه من علامات تعبر عن مستوى طلاب الأردن، وقد خصص موقع نظام إدارة المعلومات التربوية لتوفير النتائج لطلاب الأردن والأجانب على حد سواء، الذي حقق مزيد من التطور في مجال التعليم وخدماته، ويتم تسجيل الدخول إلى هذه المنصة بالخطوات التالية:

قم بالدخول على المنصة اوبن ايمس .

إذا كنت طالب أردني يجب عليك تسجيل ” الرقم الوطني “.

في حالة الطلاب الأجانب يتم تسجيل ” الرقم التعريفي “.

اكتب تاريخ ميلادك مع توضيح اليوم والشهر والسنة.

ثم اكتب المعلومات المطلوبة في الأيقونات الخاصة بها.

حدد اسم شخصي للحساب ثم عين كلمة سر قوية كي لا يتم اختراق حسابك.

سجل رقم الهاتف والعنوان للبريد الإلكتروني واختر منهم الطريقة المناسبة للتواصل.

من خلال الطريقة المحددة تستقبل رمز التحقق، اكتبه في الموقع مرة ثانية.

بهذا تكون أنشأت حساب في اوبن ايمس وتمكن من تسجيل الدخول.

علامات الطلاب اوبن ايمس 2024

يلي تسجيل الدخول علامات الطلاب moe.gov.jo، الإستفادة من كل خدمات المنصة الرقمية، والتي تكون في صفحة المنصة بعد كتابة بيانات الدخول مباسرةً، حيث بعد الضغط على أيقونة ” عرض النتيجة ” توضح لك المنصة نتيجة الطالب.