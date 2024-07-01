ترددات قنوات الكرتون .. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات لمتابعة كل أفلام الكرتون الشهيرة

نال تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 شعبية كبيرة خلال الآونة الماضية إذ تعتبرمن أبرز القنوات الفضائية التي تبث مجاناً، وتتمتع بشعبية واسعة بفضل محتواها المتنوع الذي يجذب الملايين من المشاهدين، سواء كانوا أطفالاً أو كباراً، وتهتم بعرض برامج الرسوم المتحركة المشهورة مثل كرتون توم وجيري، الذي يحظى بشعبية كبيرة، ولذلك تزداد الطلبات على معرفة تردد قناة توم وجيري باستمرار، وفي هذا السياق، نقدم لكم أحدث تردد للقناة لتتمكنوا من متابعة برامجها بسهولة ودقة.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

تعتبر إحدى القنوات الفضائية المتخصصة في عرض حلقات كرتون توم وجيري، وتتميز بتقديم مجموعة من الحلقات الجديدة والكلاسيكية التي تناسب جميع الأعمار، مما يجعلها محببة لدى الكثيرين بسبب محتواها الترفيهي المسلي.

ويكون تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12149/11670

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD

الاستقطاب: أفقي

وأما ترددها على عرب سات يكون كالآتي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 13315.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الجودة: HD.

مميزات قناة توم وجيري 2024

في صدد حديثنا عن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024، يجب أن نشير إلى أنها تعتبر إحدى أفضل القنوات المجانية، حيث تحظى بشعبية كبيرة بفضل محتواها المتنوع والمميز، وتتمتع بعدة مميزات تجعلها محببة للأطفال والعائلات على حد سواء: