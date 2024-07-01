هام .. وزارة التربية السورية تعلن عن نتائج الصف التاسع سوريا حسب الاسم 2024 النتائج الامتحانية في سوريا

يرغب العديد من الطلاب في استخراج نتائج الصف التاسع سوريا حسب الاسم 2024حيث ينتظرون إعلان نتائج الامتحانات للدور الأول للفصل الدراسي الثاني، والجدير بالذكر أن الطلاب أدوا امتحاناتهم بدون أي مشاكل في جميع المحافظات السورية التي تخضع لسيطرة الحكومة السورية، ويشمل ذلك الطلاب داخل البلاد وخارجها، وسنوفر لكم جميع التفاصيل الخاصة بنتائج الصف التاسع في سوريا عبر السطور القادمة.

نتائج الصف التاسع سوريا حسب الاسم 2024

تقوم وزارة التربية السورية بالإعلان عن نتائج الصف التاسع سوريا حسب الاسم 2024 هذا الأسبوع الجاري، حيث يتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم باستخدام رقم الاكتتاب الخاص بهم وإدخال الاسم وتوفر الوزارة طرقًا متعددة للاستعلام عن النتائج، مما يسهل على الطلاب وأولياء الأمور متابعة النتائج بدقة.

والجدير بالذكر أن إجراءات الامتحانات قد تمت داخل اللجان الداخلية والخارجية بسلاسة، دون حدوث أي عوائق، وذلك بفضل استعادة الدولة السورية لبعض قوتها خلال السنوات الماضية واستعادتها للسيطرة على مناطق ومحافظات متعددة.

ووفقًا لوزارة التربية الوطنية في الجمهورية العربية السورية أكدت أن مازالت عمليات التدقيق لمواد الشهادات العامة جارية بدقة وتركيز من قبل الكوادر التربوية والإدارية، وتتضمن هذه العمليات إدخال البيانات متعددة المرات يدويًا وحاسوبيًا، ومقارنتها بدقة لضمان الحصول على نتائج صحيحة ودقيقة لجميع الطلاب، وتحرص الوزارة على إنهاء جميع هذه العمليات بأسرع وقت ممكن والإعلان عن النتائج خلال الأسبوع الحالي

استخراج نتائج الصف التاسع سوريا حسب الاسم 2024

يستطيع الطلاب استخراج نتائج الصف التاسع سوريا حسب الاسم 2024 عبر موقع وزارة التربية السورية وذلك بعد اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى موقع وزارة التربية السورية.

انقر على أيقونة “نتائج الامتحانات”.

اختر الصف التاسع للدور الأول من القائمة المتاحة.

حدد المحافظة التي تنتمي إليها.

أدخل اسمك ورقم الاكتتاب الخاص بك في الحقول المخصصة.

اضغط على أيقونة “الاستعلام”.

وسيتم عرض نتائجك الخاصة بعد اكتمال عمليات التحقق والتصحيح في جميع المحافظات السورية، بما في ذلك دمشق وحلب واللاذقية وغيرها، ويجدر بنا الإشارة إلى أن تمت عملية الامتحانات قبل عيد الأضحى المبارك، وتتم عملية التصحيح بدقة عالية حاليا في جميع مراكز الامتحانات.