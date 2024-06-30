“كشوفات الناجحين pdf”.. نتائج تربية ميسان الثالث متوسط دور اول 2024 العراق عبر موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التربية العراقية عن استخراج نتائج محافظة ميسان الثالث متوسط دور اول 2024 العراق عبر موقع نتائجنا، حيث يشغل تفكير الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الإعلان عن النتائج؛ وذلك نظرًا لأهمية هذه المرحلة حيث يعيش الطلاب حالة من التوتر والقلق، كما أشارت الوزارة إلى أنها تبذل مجهودًا هائلا حتى يستطيع كل طالب الحصول على حقه من الدرجات، لذا سوف نتعرف خلال هذه السطور على كافة التفاصيل.

نتائج تربية ميسان الثالث متوسط دور أول 2024 العراق عبر موقع نتائجنا

صرحت وزارة التربية العراقية عن إمكانية الاستعلام عن نتائج تربية ميسان الثالث متوسط الدور الأول إلكترونيا، وذلك دون الحاجة للذهاب للمدرسة حيث تمثل هذه المرحلة أهمية قصوى في المراحل الأكاديمية للطلاب، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يقوم الطالب بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية العراقية، أو من خلال موقع نتائجنا.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول على الموقع من خلال تسجيل الرقم المدون داخل العلامة المائية.

ومن ثم يتم الضغط على صفحة الخدمات.

ومنها يتم اختيار خدمة النتائج.

بعد ذلك يتم اختيار المرحلة الدراسية.

ومن ثم تحديد المحافظة التابع لها الطالب وهي تربية ميسان.

كما يجب تسجيل اسم الطالب، وأيضًا إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

وأخيرًا يتم النقر على زر البحث عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024.

ومن ثم الانتظار قليلًا وسوف يتم عرض النتائج، كما يمكنك الضغط على زر التنزيل والاحتفاظ بالنتائج بصيغة pdf.

خطوات تقديم التظلمات على نتائج الثالث المتوسط الدور الأول العراق

وفرت وزارة التربية العراقية إمكانية تقديم الاعتراض على نتائج الثالث المتوسط، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: