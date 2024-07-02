تابع مجموعة الأغاني الجديدة .. تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 سوف يكون موضوعنا اليوم، لأن هذه القناة الأمثل لدى الأطفال والأسر في الوقت الحالي، حيث حياة الطفل من أصعب المهمات التي تكون على عاتق الإنسان من بداية مرحلة الأبوة لديه، لأنه سوف يكون مسؤول مسؤولية تامة أمام الله عن مستقبل وراحة هؤلاء الأبناء، ويجب على الآباء التركيز على مرحلة الطفولة بكل ما فيها، لأنها مرحلة خطيرة في حياة الطفل وفيها يمكن رسم مصير الإنسان وتحديد شخصيته، وهنا يحتاج الأب قناة فضائية نموذجية تكون له مصدر دعم وتقويم بجانب ما يتعلمه الطفل في المنزل.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024

تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 من الترددات التي يزيد البحث عنها في مدة الإجازة الصيفية، حيث يشعر الطفل بالملل نتيجة التواجد في المنزل لمدة ساعات طويلة، وهنا تجد وناسة هي الصديق المثالي الذي يسلي الطفل، ويملأ وقت الفراغ بكل ما هو مفيد ونافع فقط، وكثير ما تجد الأم في حاجة إلى معرفة هذا التردد لكل تتمكن من تنزيل للقناة على جهاز الريسيفر.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 النايل سات.

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 عرب سات.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

تحميل تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024

يتم تحميل تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 بطريقة سهلة للغاية بالخطوات التالية: