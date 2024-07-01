الان رابط moe-ye.net نتائج الصف التاسع اليمن 2024 بالاسم وزارة التربية والتعليم صنعاء وكُل المحافظات

رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2024 بالاسم هو طريقة الاستعلام الجديدة عن نتائج الطلبة، حيث كان يذهب الطالب في السنوات الماضية إلى المدرسة الخاصة به، ويبحث عن النتيجة النهائية في الكشوفات في مواعيد العمل، ولكن الآن لن يقوم الطالب لكل هذه الإجراءات التي تحتاج وقت ومواعيد محددة، فقط عليه الدخول على هذا الرابط الرسمي وتسجيل بياناته ثم انتظار النتيجة، وتعد هذه الطريقة من نتائج التطور الذي حققته خطة التحول الرقمي للخدمات التعليمية التي تقدمها وزارة التعليم.

رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2024 بالاسم

رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2024 بالاسم سوف يتم تفعيله مباشرةً، بعد أن تفرغ لجان التصحيح من إنهاء كل أعمال النتائج لكافة طلاب اليمن من كل المدن والمحافظات، ونظرًا للقيمة الكبيرة التي يشغلها الصف التاسع في التعليم داخل اليمن، تضع الوزارة اهتمام بالغ لهذه النتيجة وتعمل بشدة وبطريقة متواصلة من أجل إنجازها في أقرب وقت، ومن أجل ذلك أعدت الوزارة هذا الرابط يدخل عليه ولي الأمر أو الطالب بالطريقة التالية:

ادخل على موقع الإدارة العامة للاختبارات .

أو رابط وزارة التربية والتعليم اليمن.

انقر داخل الخانات المخصصة للاسم وكلمة السر وسجل البيانات.

ومنها اتجه نحو ” نتائج الامتحانات “.

حدد الصف الذي تبحث عن نتيجته ” التاسع “.

داخل تبويب رقم الجلوس اكتب الرقم الخاص بالطالب.

في الخطوة النهائية انقر على ” البحث “.

موقع نتائج الصف التاسع اليمن 2024 بالاسم

بجانب رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2024 بالاسم، أتاحت الوزارة طريقة أخرى تسهل على الطلاب معرفة النتائج، كما أنها تتميز بالسرعة في الوقت وعدم بذل المجهود، وهذه الطرق تقلل من التزاحم أمام المؤسسات الحكومية، ويتم ذلك من خلال الهاتف المحمول حيث يرسل الطالب، رسالة قصيرة إلى الرقم الموحد ” 161 ” يكتب فيه رقم الجلوس والإسم، ثم ينتظر تلقى الدرجات والمجموع.