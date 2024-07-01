Yemenexam com نتائج التاسع .. موقع نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس صنعاء وكل المحافظات

موقع نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس من المواقع التي تعدها وزارة التربية في الوقت الحالي، وسوف يكون هذا الموقع الوجهة الرسمية لكل طلبة الصف التاسع في مراحل التعليم اليمنية، لأن الوزارة شددت على الطلاب عدم الدخول في مواقع غير رسمية، لأنها غير مسؤولة عن صحة النتائج التي تعلنها بعض المواقع، قبل الإعلان الرسمي من الوزارة عن إنهاء نتيجة التاسع اليمني، حيث تستكمل الوزارة في الوقت الحالي ما بقي من إجراءات وتعد النتيجة في الطور الأخير قبل الانتهاء.

موقع نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس

موقع نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس آخر ما أعلنت عنه وزارة التعليم، لكي يتعرف الطلاب على درجاتهم التفصيلية ومجموعهم الكلي، وتعد هذه الخدمات من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية بعد نهاية الفصل الدراسي الأول والثاني، لأن النتيجة تكون تحصيل للجهد والتعب والحضور والمذاكرة خلال فترة الدراسة، ويتم البحث عن النتيجة بالخطوات الآتية:

الدخول على موقع وزارة الترببة والتعليم اليمن .

أو موقع الإدارة العامة للاختبارات في اليمن

تم توفير تبويب ” النتائج ” في مقدمة الموقع من أجل التخفيف عن الطلاب.

يضغط الطالب على هذا التبويب ثم يكتب رقم الجلوس.

حدد القسم المخصص للتعليم الأساسي.

وحدد الصف التاسع والعام الدراسي.

في النهاية يكون الضغط على ” بحث “.

الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس

سخرت وزارة التربية موقع نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس، والموقع الرسمي ” الإدارة العامة للاختبارات ” لكي يتم من خلالهم إعلان النتائج، حيث يختار الطالب ما يفضله من طريقة والتي أسهل بالنسبة له، وتقوم الوزارة بجهود مكثفة منذ بداية العام الدراسي حتى نهاية الامتحانات، وكل ذلك من أجل التطوير المستمر للتعليم داخل اليمن، كما وفرت مزيد من الخدمات الإلكترونية لتواكب هذا التطور.