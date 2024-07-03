”نتـيـجـتـك هُنـــا results.mlazemna” نتائج الثالث متوسط موقع نتائجنا 2024 بالعراق

نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا، والتي يتطلع جميع طلاب الثالث المتوسط بالعراق للاطلاع عليها والتأكد من الدرجات كما يريد أولياء الأمور قياس المستوى التحصيلي للطالب وقد وفرت لهم الوزارة الموقع الإلكتروني نتائجنا للدخول عليه والتعرف على النتائج بكل سهولة وقد كشفت وزارة التربية حرصها الشديد على ظهور النتيجة بكل دقة لذلك وجهت التعليمات للجهات المعنية بالتصحيح والمراجعة بضرورة توخي الدقة.

نتائج الثالث متوسط موقع نتائجنا 2024 بالعراق

تتيح وزارة التربية في العراق الطرق الإلكترونية المختلفة لتسهيل وصول الطلاب إلى نتائج الثالث متوسط والتي منها موقع نتائجنا لعرض النتائج في كل المحافظات العراقية ويمكن للطالب اتباع الخطوات التالية:

توجه في البداية إلى موقع نتائجنا.

ومن بعد ذلك اختر نتائج الثالث المتوسط الدور الاول.

بعد ذلك حدد المحافظة المراد الاستفسار عن نتائجها.

ثم اضغط على تنزيل النتائج PDF.

وبالتالي انقر على حفظ لتنزيل النتائج.

في الخطوة التالية اختر عرض النتائج.

استعلام نتائج الثالث المتوسط وزارة التربية العراقية

كما يمكن لولي الأمر الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بشكل مباشر والوصول إلى النتيجة عبر الرابط المباشر لوزارة التربية العراقية مع مراعاة الخطوات التالية: