الجزء الثاني لصلاح الدين .. موعد الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الايوبي مترجم عبر القنوات الناقلة Salah Addin

موعد الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الايوبي يكون الموعد الذي يفضله جمهور المغامرات الغربي البطل المغوار صلاح الدين الأيوبي، لا سيما في الأيام الحالية التي يعيش فيها الوطن العربي حالة من التشرذم والتفكك والضعف، والتي نتج عنها ظلم بين وقهر واضح واغتصاب للأراضي العربي في فلسطين، حيث يتابع الجمهور هذا العمل ويعيشون معه في الخيال الذين يتمنوه، ويريدون أن ترجع هذه القوة إلى الوطن العربي ويستطيعون تحرير أرضهم من الأيادي المغتصب.

موعد الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الايوبي

موعد الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الايوبي يعد موعد إنطلاق الجزء الثاني من ” فاتح القدس صلاح الدين “، الذي حقق آلاف المشاهدات من أولى ساعات العرض في الجزء الأول، ثم بدأت المشاهدات في الزيادة والتضاعف حلقةً تلو أخرى، حتى أصبح من أعلى المسلسلات التركية في المشاهدة ومن أكثرهم متعة، وقد انتهى الجزء الأول في الأيام الماضية والعمل الآن متواصل في تحضير الجزء الثاني، وفيما يخص موعد لغاية هذا الموسم لم يتم تحديده حتى الوقت الراهن، ولكن كثير من التوقعات التي تفيد بداية الحلقة التاسعة والعشرين خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر على أقصى تقدير.

القنوات الناقلة الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الايوبي

في موعد الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الايوبي يجب على الجماهير التوجه إلى القناة التي تنقل العرض الأول حصريًا، ألا وهي القناة التركية الأرضية الأولى TRT، والتي حققت شهرة إثر عرض صلاح الدين الأيوبي، وقد استطاع هذا العمل نيل إعجاب الجماهير الغفيرة من كل بلدان العرب، لأنه يعرض تاريخ أهم المناطق في المنطقة والتي شهدت