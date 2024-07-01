طفولتنا ضاعت عليهم القط والفار.. تردد قناة توم وجيري Tom & Jerry TV عبر النايل سات والعرب سات وتابع أجدد الحلقات 2024

هنرجع طفولتنا ضاعت عليهم القط والفار، تردد قناة توم وجيري عبر النايل سات والعرب سات وتابع أجدد الحلقات 2024، اكتشف الآن عالم المرح واللعب مع قناة توم وجيري Tom & Jerry TV عبر أقمار النايل سات والعرب سات في عام 2024، تُعد قناة توم وجيري واحدة من القنوات الأكثر شعبية في الوطن العربي، حيث تقدم مسلسلات كرتونية رائعة يستمتع بها الأطفال والكبار على حد سواء.

تردد قناة توم وجيري عبر النايل سات والعرب سات 2024

نصل بكم الآن عند ذكريات طفولتنا ضاعت عليهم القط والفار، تردد قناة توم وجيري عبر النايل سات والعرب سات وتابع أجدد الحلقات 2024، حيث تتميز قناة توم وجيري بأنها مجانية تمامًا وتقدم محتوى متنوعًا يشمل الأناشيد الرائعة والمسلسلات المميزة. لتتمكن من مشاهدة القناة، يمكنك استقبالها عبر ترددات محددة على أقمار النايل سات والعرب سات كما يلي:

تردد قناة توم وجيري على النايل سات:

– التردد: 12149

– الاستقطاب: أفقي

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6

– جودة القناة: SD

تردد قناة توم وجيري على العرب سات

– التردد: 11315

– الاستقطاب: أفقي

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6

– جودة القناة: SD

خطوات تثبيت وحفظ قناة توم وجيري على جهاز الإستقبال

بعد أن خضنا معا فيما يخص طفولتنا ضاعت عليهم القط والفار، تردد قناة توم وجيري عبر النايل سات والعرب سات وتابع أجدد الحلقات 2024، لتثبيت تردد قناة توم وجيري على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة في وسط جهاز التحكم عن بعد.

ابحث عن خيار البحث عن القناة.

اختر البحث اليدوي.

أدخل التردد المذكور لقناة توم وجيري.

اضغط على زر التثبيت عند ظهور القناة.

مع هذه الخطوات البسيطة، ستكون قادرًا على الاستمتاع بمشاهدة قناة توم وجيري بسهولة على جهاز الاستقبال الخاص بك، والتمتع بمحتواها الممتع والترفيهي.