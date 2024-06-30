“وزارة التربية” تُعلن كشوفات نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 جميع المحافظات

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
“وزارة التربية” تُعلن كشوفات نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 جميع المحافظات
طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

أصدرت وزارة التربية العراقية، كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول في كافة محافظات العراق، حتى أصبح بإمكان الطلاب والطالبات التعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها مرحلة المتوسطة، بحيث يمكنهم التقديم إلى المرحلة الجامعية فيما بعد، مع العلم أن الوزارة كانت حريصة على إعلان الكشوفات في أقرب وقت، خاصة وأنها تأخرت في أعمال التصحيح والمراجعة بشكل كبير، مما أضطرت الوزارة إلى توجيه كافة التشديدات للمديريات على مستوى الدولة، بسرعة الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتصحيح ورصد الدرجات.

عرض كشوفات الثالث المتوسط الدور الأول

يمكنك القيام بعرض كشوفات الثالث متوسط الدور الأول في العديد من المحافظات العراقية، وفقًا للخطوات التالية:-

  • أن يتم الإنتقال إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.
  • بعدها يتم إدخال رمز التحقق المرئي في خانة تسجيل الدخول.
  • مع القيام بتحديد المرحلة الدراسية والمحافظة المقيم بها الطالب.
  • إدخال الرقم الإمتحاني في خانة البحث.
  • حتى يتم الإطلاع على كشوفات نتائج الثالث متوسط.

رابط نتائجنا لعرض نتائج الثالث المتوسط في العراق

يمكنك كذلك التعرف على نتائج الثالث متوسط في محافظات العراق، والإطلاع على الدرجات التي تم الحصول عليها في مرحلة الثالث متوسط الدور الأول، كالأتي:-

  • أن يتم الانتقال لموقع نتائجنا الإلكتروني.
  • ثم يتم التوجه إلى صفحة النتائج.
  • مع اختيار مرحلة الثالث متوسط والمحافظة المقيم بها الطالب.
  • الضغط على زر “تنزيل”.
  • حتى تقوم بعرض كشوفات الثالث المتوسط الدور الأول في العديد من المحافظات العراقية والتعرف على الدرجات حينها.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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