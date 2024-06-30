بعد تبكير الرواتب “أوعى يكون الموظف ضحك عليك” .. طريقة الاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2024 بالزيادة الجديدة

يتساءل الكثير من المواطنين على طريقة استعلام معاشات شهر يوليو 2024 وتزداد معدلات البحث من خلال محرك البحث جوجل، وأعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية على مواعيد صرف معاشات شهر يوليو وموعد صرف المعاشات من الأمور، التي تشغل أصحاب المعاشات بداية كل شهر سوف نوضح لكم من خلال السطور التالية طريقة الاستعلام عن معاشات شهر يوليو.

طريقة الاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2024

يريد الكثير معرفة طريقة الاستعلام على معاشات شهر يوليو لمعرفة الطريقة عليك اتباع التالي:

عليك الدخول الى موقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية .

. عليك الضغط على ايقونة أصحاب المعاشات.

اضغط على أيقونة خدمات التأمينية.

بعد ذلك استعلام على بيانات.

عليك كتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة له.

انقر على ايقونة استعلام.

تظهر لك الايقونه الأساسية لملف المعاش.

زياده معاشات شهر يوليو

لم يتم الإعلان رسمياً على أي زيادة في المعاشات ولا يوجد بيان رسمي يؤكد ذلك الزيادات واخر زياده تم الإعلان عنها في شهر فبراير كانت بنسبة 15%والتي بدأ صرفها في شهر مارس.

اماكن صرف معاشات شهر يوليو

يريد الكثير معرفة اماكن صرف معاشات شهر يوليو لمعرفة الاماكن عليك اتباع التالي: