هنااا رابط أرقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024 والتاسع بعد التحديثات الجديدة

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024 التحديثات الجديدة لمعرفة النتائج التي ينتظرها كل طالبة وطالب هذه الأيام حيث تعد نتيجة الثانوي العامة اليمنية واحدة من بين المراحل الحاسمة في مسيرة التلاميذ وأولياء أمورهم، التي تسعي دائما على الوقوف بجانب أبنائهم في المراحل التعليمية منذ المرحلة الابتدائية حتي المرحلة الثانوية التي منها يحدد مسار الطالب والطالبة فيما هو قادم، لذلك نقدم لكم خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة اليمن في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل.

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024

أعلنت منذ عدة أسابيع وزارة التربية والتعليم في اليمن أرقام الجلوس الخاصة بطلبة وطالبات الثانوية العامة للقسمين العلمي والأدبي والشرعي، وبينت الوزارة ضوابط استخراج أرقام الجلوس كالتالي:

زيارة الموقع الرسمي ل الإدارة العامة للاختبارات اليمنية 2024.

الدخول على القائمة الرئيسية.

التوجه إلى شريط المهام.

اختيار أرقام الجلوس.

تحديد الثانوية العامة.

أكتب أسمك كما هو مدون بشهادة الميلاد.

البحث عن رقم الجلوس.

الضغط على طباعة رقم الجلوس.

انتظر ظهور بيانات وتفاصيل رقم المقعد.

أرقام جلوس الصف التاسع 2024 اليمن

مثلما ذكرنا في الفقرة السابقة آليات وضوابط استخراج أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي العام في اليمن، يمكنكم أيضاً تحميل أرقام جلوس التاسع باليمن وفقاً إلى عدة خطوات بسيطة عبر الإدارة العامة للاختبارات كالتالي:

أدخل على موقع الوزارة الرسمي أو موقع الإدارة العامة للاختبارات .

. توجه إلى القائمة المنسدلة واختر الصف التاسع، بعد اختيار أيقونة أرقام الجلوس.

أكتب بياناتك الشخصية صحيحة.

أكتب أسمك كما هو مدون في الهُوِيَّة الشخصية.

ابحث عن رَقْم الجلوس.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح رابط أرقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024 التحديثات الجديدة لمعرفة النتائج.