تنزيل واتساب عمر العنابي WhatsApp Omar Annabi  ضد الحظر 2024 النسخة الاخيرة

تطبيق واتساب عمر العنابي أحد التطبيقات المراسلة الشهيرة حيث انه تطبيق معدل من النسخة الرسمية ويضم عدد كبير من المميزات الرائعه التي لا توجد فيها الوتساب العادي فان المميزات التي يوفرها للمستخدمين خارقة يحتاج اليها الجميع، فقد ظهر وتساب عمر العنابي منذ عام 2017 واصبح من اشهر التطبيقات التي حققت نجاح كبير ونسب تحميل كبيرة من قبل الأشخاص فهو من التطبيقات دائمة التطوير وإضافة عدد من المميزات، لذلك سوف نتعرف خلال الفقرات التالية عن طريق التحميل واتساب عمر العنابي ومميزاتة.

خطوات تحميل واتس اب عمر العنابي

يمكن تحميل واتساب عمر العنابي من خلال الرابط الرسمي له بشكل مباشر من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط واتساب عمر ثم اضغط على تحميل وقم بالدخول الى ادارة الملفات بعد الانتهاء من التحميل وسوف تجد الملف apk whatsapp اضغط عليها.

ثم اضغط على تثبيت وبعد أن تنتهي عملية التثبيت اضغط على تسجيل الدخول وقم باختيار الاتصال الدولي من خلال تحديد رمز الدولة وأدخل رقم الهاتف.

ويمكن أن تقوم بتعديله وقم بتأكيد رقم الهاتف مره اخرى وانتظر وصول رمز التحقق.

وبعد ذلك ادخل الرقم وسوف يفتح لك الواتساب بدون اي صعوبات قم باختيار اسم مناسب وصوره بروفايل

مميزات الواتساب عمر العنابي