بعد غلق المحلات التجارية .. مواعيد قطع الكهرباء في مصر جميع المحافظات “3 ساعات رسميًا”

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن القيام بتطبيق مواعيد جديدة لقطع الكهرباء بغرض تخفيف الاحمال بسبب الارتفاع في درجة الحرارة حيث تبلغ المدة الزمنية لتخفيف الاحمال 3 ساعات بدلا من ساعتين حسب قرار شركات توزيع الكهرباء ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على مواعيد قطع الكهرباء في مصر وما المدة الزمنية التي ستنتهي فيها فترة تخفيف الاحمال؟

مواعيد قطع الكهرباء في مصر

قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء بتطبيق مواعيد جديدة لقطع الكهرباء والتي تعتبر بمثابة تخفيف للأحمال للارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

ومن الجدير بالذكر انه تم تحديث مواعيد جديدة لقطع الكهرباء حيث تتراوح المدة الزمنية لقطع الكهرباء حوالي ثلاث ساعات بدلا من ساعتين بمعنى انها ستبدأ من الساعة 12 ظهرا الى الساعة 8 مساءا لجميع المحافظات، وسوف يحدد لكل محافظة بأحيائها المدة الزمنية لقطع الكهرباء خلالها.

وهذا التخفيف في الاحمال جاء بناء على الموجة الحارة التي حلت على البلاد خلال الفترة الحالية مما أثر بشكل سلبي على كميات ضخ الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء حيث وصلت الى 13 مليون متر مكعب لكن من اللازم توافر حوالي 25 مليون متر مكعب غاز يوميا لتشغيل المحطات المسئولة عن توليد الكهرباء.

دور شركات توزيع الكهرباء اثناء فترة امتحانات الثانوية العامة

قامت شركات توزيع الكهرباء بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بعدم تخفيف الاحمال في الأماكن التي تشهد امتحانات الثانوية العامة تجنبا لحدوث ازمة وللحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية في جميع اللجان الخاصة بالامتحانات.