اكسب 9100 شدة حالا.. شحن شدات ببجي موبايل 24 بخطوات سريعه

لعبة ببجي تعد من اشهر الالعاب الالكترونية التي لها قاعدة شعبية كبيرة من مختلف الدول ونجد البحث يزداد من اللاعبين عن طريقة الحصول على شهادات حيث انها توفر للاعب عدد كبير من المزايا مثل السكنات والاسلحة وسرعة الانطلاق والضجة في التصويب، وبذلك يستطيع أن ينتصر ويصبح من اللاعبين المحترفين بها وتوجد اكثر من طريقه للحصول على إرشادات وسوف نعرض لكم طريقه مضمونه وسهله من خلالها سوف تحصل على شهادات ببجي بسهولة.

خطوات شحن شدات ببجي

يرغب عدد من اللاعبين في الحصول على شهادات ببجي وشحنها فهي عملة افتراضية في هذه اللعبة يستطيع اللاعب أن يتحكم في قوته، وأن يتحكم في الأسلحة والمعدات ويمكن شحنها من خلال الخطوات التالية:

توجه الى الرابط الرسمي لموقع Midass buy اضغط على تسجيل الدخول.

ثم توجه الى الصفحة الرسمية واضغط على شحن شدات ببجي وادخل رقم الآي دي الخاص باللعب.

ثم حدد عدد الشحنات التي ترغب بها وادخل رقم الفيزا البنكيه لاتمام عملية الدفع.

وبعد ذلك اضغط على تأكيد وسوف يتم تحويل الشدات إلى حسابك ووصول رسالة التحويل بنجاح.

ويمكنك ان تقوم بفتح الحساب ومراجعة عدد الشدات.

اكواد ببجي جديدة

لعبة بيجي احد الالعاب القتالية التي لها شهرة كبيرة لذلك يمكن أن تحصل على اكواد شحن ببجي من خلالها تستطيع ان تحصل على هدايا ومكافآت في اللعبة وسوف نعرض لكم هذه الاكواد التي تتمثل على النحو التالي: