“results.mlazemna”.. نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا 2024 في عموم محافظات العراق

نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا، وقد شهدت محركات البحث في الآونة الأخيرة تساؤل الكثير من الطلاب في الصف الثالث المتوسط بالعراق وأولياء أمورهم عن نتائج هذا الصف، وقد أكدت وزارة التربية العراقية على أنه سيتم رفع النتائج للدور الأول عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، وتعد هذه الخطوة ضرورية لتسهيل على الطلاب الحصول على النتائج من المنزل، ولكن حتى الآن لم تنتهي إجراءات التصحيح بالكامل، وفي حين الانتهاء من هذه العمليات سيتم الإعلان رسميًا عن إمكانية الإستعلام عن النتائج عبر الموقع الإلكتروني.

نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا 2024

يمكن الوصول إلى كشوفات نتائج الطلاب في الصف الثالث المتوسط بالعراق بكل سهولة، ما عليكم إلا إتباع الخطوات الآتية:

يتوجه الطالب نحو موقع نتائجنا الإلكتروني الذي أعلنت عن الوزارة.

ثم التوجه نحو قسم النتائج.

تحديد نتائج الصف الثالث متوسط.

اختيار نتائج الدور الأول.

يدخل الطالب محافظته التي ينتمي إليه، وبجانب ذلك إدخال الإسم ورقم الجلوس.

ثم النقر على أيقونة الاستعلام.

سوف يظهر خيار تنزيل الكشف بصيغة PDF يتم الضغط عليها.

سيتم تنزيل الكشوفات على الجهاز، وبعد تحميلها يمكن الدخول عليها والإستعلام عن إسم الطالب.

استعلام نتائج الثالث المتوسط وزارة التربية العراقية

تسعى وزارة التربية العراقية للقيام بتصحيح أوراق الطلاب بدقة، وذلك لضمان حصول كافة الطلاب على ما يستحقونه، وبجانب رفع النتائج عبر موقع نتائجنا فإنه تم العمل على توفير موقع اخر يمكن من خلالها الاستعلام عن النتائج وهو موقع الوزارة الرسمي، وللاستعلام بهذه الطريقة البسيطة ما عليكم إلا إتباع الخطوات الآتية: