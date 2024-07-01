تحميل ماين كرافت APK ⭐⭐⭐⭐الاصلية مجانـــا اخر اصدار + افخــــم موقع أكواد Minecraft

يعد الحصول على أكواد ماين كرافت من الأمور التي يبحث عنها عدد كبير من محبي لعبة ماين كرافت تلك اللعبة الإلكترونية الشهيرة التي تحتاج إلى شحن العديد من الأكواد بداخلها وذلك ليتمكن اللاعب من تجاوز المرحلة التي بداخلها إلى مراحل أخرى أكثر قوة وإثارة، وفي التقرير التالي نوضح لكم أهم الأكواد الحديثة التي تم إصدارها والخاصة بلعبة ماين كرافت.

أكواد ماين كرافت

هناك الكثير من أكواد ماين كرافت والتي أصدرت حديثا في اللعبة والتي يبحث عنها الكثير من لاعبي لعبة ماين كرافت، ومن أبرز هذه الأكواد ما يلي:

UBHZ-89T6-4PBG

XNNT-7D23-VH7K

YFF2-D3QA-QLMS

SRG9-2H5W-8V9K

42KW-TQXZ-X8LM

ICE50

KINGY25

MIGHTYSALEH25

POINTSPRIZES25

POINTYNEWYEAR50

QUANTECH3000

TWEETR562

REDDITSUB345

BEERMONEY3573

COUPON25

DELTA100

FACEGROUP900

FACEPAGE1920

GOOGCOM294

6AQJ-U4JH-5794

88ZV-ZHSR-9FKS

8FFA-J23J-C5CZ

DT9S-DVXJ-JB6F

FACEPAGE1920

GOOGCOM294

MIGHTYSALEH25

R33K-6PEA-HL9D

REDDITSUB345

YFF2-D3QA-QLMS

CYJZ-35MU-YA9S

F25J-6ZQV-VUPA

SV89-26V3-J5EP

TVHR-BX8T-NBWV

W5KQ-JV22-SUMQ

MIGHTYSALEH2

42PT-WN7V-J258

FACEGROUP900

خطوات استراد أكواد اللعبة

يمكن بكل سهولة القيام بإسترداد الأكواد الخاصة باللعبة، ويتم ذلك من خلال التالي:

يتم زيارة موقع لعبة ماين كرافت.

القيام بتسجيل الدخول.

التوجه إلى قسم استرداد الرموز.

عليك إدخال رقم الهدية وعليك الانتظار حتى يتم معالجة الهدايا.

عليك التوجه إلى العناصر التي توجد في الموقع والتي تكون مدفوعة وذلك للاستفادة من الرموز التي توجد في الموقع.

أوامر لعبة ماين كرافت

تحتوي لعبة ماين كرافت على الكثير من الأوامر التي تجعل اللعبة أكثر إثارة وتشويق من ذي قبل ومن هذه الأوامر ما يلي:

أوامر السيف الخارق /give @p diamond_sword 1 0 {ench:[{id:16,lvl: 10000}]}

اوامر تنين الاند اللي يركب فوقه اللاعب /summon minecraft:ender_dragon ~ ~1 ~ {Passengers:[{id:”Boat”}]}

أمر راس اللاعب /give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:”username”}

نزع جزر فوق البيد روك ( البلكه التي لا تنكسر ) /setblock ~ ~ ~ carrot

أما أمر سوبر شارج كريبر /summon minec

raft:creeper ~ ~1 ~ {powered:1,ExplosionRadius:100}.

تحميل ماين كرافت APK

أصبح الآن بالامكان تحميل ماين كرافت Apk التي أحدثت ضجة كبيرة منذ أن تم تطويرها من قبل Mojang Studios، وذلك بسبب الرسومات المميزة العالم المفتوح التي تدور بداخله اللعبة، حيث تتيح للاعب حرية بناء وتشكيل المناظر الطبيعية، وذلك بعد أن ينتهي من جمع الموارد مثل الخشب والحجر والحديد والماس لصنع ما يحتاجه من منازل أو مدن، وقد أدت شعبية تنزيل لعبة ماين كرافت Apk للجوال إلى التطور السريع للعبة وتكوين شعبية كبيرة لها:

لتنزيل لعبة ماين كرافت مجانًا، يمكن اتباع الخطوات التالية: