100000 الف دينار عراقي .. المالية العراقية تعلن سلم رواتب المتقاعدين 2024 بعد الزيادة الجديدة

سلم رواتب المتقاعدين 2024 بعد الزيادة الجديدة، أعلنت وزارة المالية العراقية عن زيادة رواتب التقاعد وتلك الزيادة تقدر بنحو مائة ألف دينار بهدف مساعدة المواطنين ومد يد العون لهم في ظل الغلاء الذي يعاني منه المجتمع كما أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي بهدف توفير الجهد والوقت لدى المواطنين والاستفادة من التقنيات الحديثة وتزايد البحث عن معرفة سلم الرواتب بعد تطبيق الزيادة الجديدة وهذا سوف نوضحه لكم من خلال الأسطر التالية.

سلم رواتب المتقاعدين 2024 بعد الزيادة الجديدة

في السياق نفسه أوضحت الوزارة عن الزيادات الجديدة والتي بلغ نحو 100 ألف دينار، كما أعلنت عن سلم الرواتب وجاء سلم رواتب المتقاعدين بالعراق كما يلي:

الذين يتقاضون رواتب بنحو 400 ألف دينار عراقي بعد الزيادة تصل إلى 500 ألف دينار.

بينما المتقاعدين الذين يتقاضون 500 ألف دينار بعد الزيادة يحصلون على 600 ألف دينار.

أما بالنسبة المتقاعدين الذين تبلغ رواتبهم نحو 700 ألف دينار عراقي بعد الزيادة يحصلون على 800 ألف دينار عراقي.

أما بالنسبة للمواطنين الذين يتقاضون رواتب بنحو مليون دينار تشملهم تلك الزيادة الجديدة.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024

أصبح بإمكان كافة المواطنين المتقاعدين في جميع المحافظات العراقية معرفة رواتبهم بعد الزيادة الجديدة بكل سهولة بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة المالية وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات التالية: