“ظهرت أخيراً ⭕️”.. نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 الدور الاول تربية صلاح الدين

لقد انتهى طلاب الصف الثالث المتوسط الدور الأول من الامتحانات والآن يتم الترقب للنتائج، ومن خلال عمليات البحث المتكررة التي يقوم بها الطلاب تأتي الوزارة بتوفير الخدمة الإلكترونية التي تتيح التعرف على نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول محافظة صلاح الدين بالتحديد، وسوف نقوم بالتطرق لكيفية استخراج النتائج من خلال السطور التالية.

نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 الدور الأول محافظة صلاح الدين

لإمكانية التعرف على نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 الدور الأول محافظة صلاح الدين لابد أن نقوم بالتنويه ان الطالب مخير ما إن يقوم باستخراج النتائج من خلال موقع الوزارة أو عن طريق موقع نتائجنا في كلا الحالتين سوف يقوم بالحصول على النتيجة ولكن كل موقع له طريقته المختلفة في التعرف على النتائج، ومن خلال هذه الفقرة سوف نقوم بالتعرف على النتائج واستخراجها من خلال موقع الوزارة:

قم بتسجيل الدخول إلى الرابط الالكتروني الرسمي الموحد وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا.

كتابة اسم الطالب ورقم المقعد في المكان المخصص.

قم بتحديد النتائج من خلال اختيار نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول.

إدخال اسم المحافظة “صلاح الدين”.

اكتب رمز التحقق المرئي.

اكتب رمز التحقق المرئي. ثم اضغط على استعلام لتظهر لك النتائج لجميع المواد.

تقديم طلب اعتراض نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 الدور الاول

بعد أن يقوم الطلاب بمعرفة نتائج الصف الثالث المتوسطفإن هناك بعض الطلاب الذين يرون الدرجات الخاصه بهم غير مرضية، أو أنهم قد قاموا بتأدية الامتحان بصورة أفضل مما يرونه، لذلك يلجأ البعض منهم إلى السير في طريق أو اجراءات عمل طلب اعتراض حتى يتم التعرف والتأكد من النتائج، حيث تأتي خطوات طلب الاعتراض كالتالي:

الدخول المباشر إلى موقع الوزارة العراقية.

عقبها اضغط على قسم النتائج والامتحانات.

ومن الخيارات التي تظهر أمامك اختر الدور الأول.

أكتب الرقم الامتحاني، واسم الطالب.

ثم بعد ذلك قم بتحديد المحافظة.

ومن ثم سوف يظهر لك نموذج الاعتراض قم بملء البيانات المطلوبة مع ضرورة التأكد من صحة البيانات المدخلة، ومن هنا تكون قد اتممت طلب الاعتراض الخاص بنتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول.