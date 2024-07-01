Season 2 Hd.. شاهد الموسم الثاني لمسلسل صلاح الدين الايوبي على قناة الفجر الجزائرية HD

يعد مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني من أكثر ما يتساءل عنه المتابعين في الوقت الحالي، وهذا بعد أن تمكن من تحقيق نجاح كبير في الموسم الأول، والذي يحكي قصة البطل صلاح الدين الأيوبي والمعارك التي قادها من أجل توسيع دولته وفتح دول أخرى ونشر الإسلام بها، ومن المؤكد أنه في الموسم الثاني سيتم استكمال المزيد من الصراعات والحروب الأكثر تشويقًا وحماس، ولمعرفة موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني تابعوا معي لننقل لكم التفاصيل في السطور التالية.

مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني

بدأ مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الأول في عام 2021، وقد حاز على إعجاب كافة المتابعين، وحقق نجاح كبير في هذا العام حتى أصبح من أفضل الأعمال الدرامية التركية، كما أنه انتشر خارج تركيا في الوطن العربي، وأصبح الكثير يتساءلون عنه وينتظرون بفارغ الصبر ترجمة الحلقة حتى يتمكنوا من متابعتها، وقد تناقلت الكثير من القنوات للمسلسل، سوف نوضح لكم الترددات في السطور التالية، أكملوا القراءة.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني

كان صلاح الدين الأيوبي قائد ذكي للغاية، وقد ساعده ذلك في تكوين جيش قوي تمكن من خلاله بالتخلص من عدد كبير من الأعداء، وكان من أبرز المعارك التي خاضها من أجل تحرير القدس، وسوف يستكمل الموسم الثاني معارك جديدة، وقد أكدت الشركة المنتجة للمسلسل في الآونة الأخيرة عن بدء التصوير وخلال الأيام القادمة سيتم عرض الحلقة الأولى.

ترددات قناة الفجر الجزائرية نايل سات

شارك في هذا العمل بعض من الشخصيات التركية والباكستانية، وذلك ما جعله يحقق نجاحا كبيرا، وقد حصلت قناة الفجر الجزائرية على حقوق نشر حلقات المسلسل، ولذلك نوضح لكم ترددها في النقاط التالية:

تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12645

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ترددات قناة الفجر الجزائرية عرب سات

التردد: 11034

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة ATV التركية على النايل سات

إليكم تردد قناة ATV التركية أحد القنوات الناقلة للمسلسل فيما يلي: