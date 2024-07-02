العرض الأول ج 6.. مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقات الجديدة على قناة atv

شاهدنا في الفترة الأخيرة آخر حلقات مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس، والذي حقق نجاحًا كبيرًا حتى أصبح المتابعين ينتظرون عرض الموسم القادم بفارغ الصبر، وسيتم استكمال الحلقات بداية من الحلقة مائة وخمسة وستون، ومن المتوقع أن يحقق الموسم الجديد نسب مشاهدة عالية ونجاح كبير، حيث سيشهد الكثير من المعارك الهامة، ومع اقتراب البدء فيه خلال الفترة القادمة سوف نوضح لكم كافة التفاصيل عنه في السطور التالية، كما سنوضح أبرز القنوات الناقلة المسلسل.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

انتهى الموسم الخامس من مسلسل المؤسس عثمان عن الحلقة مائة وأربعة وستين، وسيتم استكمال الحلقات في الموسم الجديد، والذي من المقرر أن يتم التصوير خلال للفترة القادمة، كما أن الحلقة الأولى سيتم عرضها خلال شهر سبتمبر 2024، ومن المعروف في تركيا أن ذلك الشهر هو الموعد الذي تبدأ فيه مواسم المسلسلات، وقد نجح المسلسل طوال السنوات الماضية منذ بداية الموسم الأول من تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة، حيث أعجب الكثير بالقصة العظيمة التي يسردها المسلسل، والتي تستكمل معارك القائد أرطغرل بعد وفاته، وجاء خليفته عثمان ليستكمل الحروب ضد الصليبيين والتتار والمغول وغيرهم الكثير، ويرجع قدرته على هزيمتهم ذكائه وروحه القتالية وفطنته.

كيفية مشاهدة المؤسس عثمان الموسم السادس

نظرًا للنجاح الكبير لمسلسل عثمان فقد تساءل الكثير عن القنوات الناقلة له، وتعد قناة atv القناة الناقلة لحلقات المسلسل الأسبوعية بشكل حصري وذلك قي اليوم الأربعاء، كما أنه بعد مرور ساعات من عرض الحلقة تبدأ القنوات والمواقع في ترجمة الحلقة ونقلها، حيث يمكنكم متابعة الحلقة مترجمة قناة الفجر الجزائرية في يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى الكثير من المواقع مثل فيديو لاروزا وديلي موشن.