ظهرت هنا الآن..رابط مباشر نتائج الثالث متوسط الدور الاول في العراق لجميع المحافظات عبر موقع نتائجنا

عملت وزارة التربية العراقية على توفير رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول، وذلك لأجل أن يتمكن الطلاب والطالبات من كافة المحافظات العراقية من الاستعلام عن نتائجهم ودرجاتهم التي سوف يتم اعتمادها بشكل رسمي في الأيام القليلة القادمة، وأكدت الوزارة أن عملية تصحيح الأوراق تجري على مايرام منذ انتهاء فترة تقديم الامتحانات النهائية، ويتم الآن مراجعة وتدقيق هذه الأوراق بشكل جيد من قبل الجهات المختصة في جميع محافظات العراق، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تابعوا قراءة مقالنا لهذا اليوم.

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024

أعلنت الوزارة عن إمكانية استعلام الطلاب والطالبات عن نتائجهم بشكل فوري بعد ظهورها عبر موقع نتائجنا الوزاري، حيث يمكن لأهالي الطلاب معرفة درجات أبنائهم بشكل مفصل وفي كل المواد الدراسية، كما يمكن معرفة المجموع الكامل للطالب من خلال هذا الموقع، والجدير بالذكر أن وزارة التربية في العراق قد أكدت على اقتراب موعد ظهور النتائج بشكل رسمي في كافة المحافظات العراقية، ويستطيع الطالب الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

الضغط على زر الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

النقر فوق زر “تنزيل”.

يمكن بعد ذلك التعرف على النتيجة النهائية لكل المواد الدراسية على حسب المحافظة المراد البحث عنها.

نتائج الثالث متوسط الدور الاول عبر موقع الوزارة

يستطيع كافة الطلاب والطالبات في العراق معرفة نتائج الثالث متوسط من خلال موقع الوزارة، ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

نتائج الثالث متوسط الدور الاول عبر موقع الوزارة

يستطيع كافة الطلاب والطالبات في العراق معرفة نتائج الثالث متوسط من خلال موقع الوزارة، ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية: