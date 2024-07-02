Season 2 حصريا HD.. مسلسل السلطان محمد الفاتح الجزء الثاني على موقع قصة عشق

حقق مسلسل السلطان محمد الفاتح نجاحًا كبيرًا في الموسم الأول، وينتظر متابعيه عرض الحلقات الجديدة من الموسم الثاني، والذي يسرد قصة البطل محمد الفاتح أحد القادة في الدولة العثمانية، والذي تمكن من فتح الكثير من البلاد ونشر الدين الإسلامي بها، كما يبذل جهد كبير للدفاع وحماية المسلمين في دول الوطن العربي، وقد جاءت التوقعات عن قرب الحلقة الأولى من الموسم الثاني، والذي قد بدأ تصويره بالفعل، وإليكم في السطور التالية مزيدًا من التفاصيل عن مسلسل السلطان محمد الفاتح.

مسلسل السلطان محمد الفاتح الجزء الثاني

يحكي مسلسل السلطان محمد الفاتح حياة هذا البطل وعدد المعارك والصراعات التي كانت بقيادته لتوسيع الدولة العثمانية وفتح الكثير من الدول ونشر الإسلام بها، ومن المتوقع أن يشهد الجزء الثاني من المسلسل الكثير من المعارك أيضًا ذات الحماس والإثارة، كما نقلت بعض الأخبار من المصادر الموثوقة أنه سيتم عرض الحلقة الأولى من الموسم الثاني في بداية شهر أغسطس 2024.

القنوات الناقلة لمسلسل محمد الفاتح الموسم الثاني

تنقل الكثير من القنوات مسلسل محمد الفاتح من بينها قناة TRT، ولكن يرغب متابعيه في الوطن العربي للوصول إلى قناة تعمل على ترجمة حلقات المسلسل، وقد كان من أبرزها قناة الفجر الجزائرية، وإليكم تردد القنوات الناقلة للمسلسل فيما يلي:

تردد قناة TRT التركية

تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11042.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12130.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات