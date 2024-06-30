“ظهرت الآن حملها pdf”.. تحميل كشوفات نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول محافظة نينوى PDF العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية عن ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول تربية نينوى، حيث يعيش الطلاب حالة من الإنتظار والقلق، ومن ثم يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الموقع الرسمي للوزارة، أو موقع نتائجنا، وذلك إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، حيث تعتبر هذه المرحلة من أهم وأبرز المراحل في حياة طلابنا التعليمية، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول تربية نينوى

أوضحت وزارة التربية العراقية إلى خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول تربية نينوى عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يقوم الطالب بالذهاب إلى الموقع الرسمي الإلكتروني بوزارة التربية العراقية.

ثم بعد ذلك يتم تسجيل الدخول عن طريق كتابة رمز التحقق المرئي بشكل صحيح في المكان المخصص له.

ومن ثم يقوم الطالب بالضغط على نتائج الثالث المتوسط الدور الأول من القائمة.

بعد ذلك يتم تدوين اسم المحافظة وهي تربية نينوى.

ومن ثم ينبغي على الطالب كتابة جميع البيانات اللازمة مثل الاسم رباعي، ورقم المقعد الخاص بالطالب.

بالإضافة إلى الضغط على استعلام عن النتائج.

في النهاية يجب الانتظار قليلًا وسوف يتم عرض النتائج، كما يمكنك تحميلها بصيغة pdf.

تقديم اعتراض على نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول العراق

وفرت وزارة التربية العراقية لجميع الطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات الثالث متوسط للدور الأول في جميع محافظات العراق، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ومن ثم يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة الرسمية بالموقع، من خلال إدراج اسم المستخدم، وكلمة السر.

بعد ذلك يتم الضغط على اختيار خدمة تقديم الاعتراض.

كما يجب القيام بتسجيل جميع بيانات الطالب في الأماكن المخصصة لذلك، مثل اسم الطالب رباعي، وأيضًا رقم المقعد، وكذلك المادة المراد تقديم الاعتراض عليها.

ومن الضروري سداد جميع رسوم طلب الاعتراض، وفي حالة استحقاق الطالب لدرجات يتم استرجاع الرسوم، أما في حالة عدم وجود درجات لم يتم استرجاع الرسوم.