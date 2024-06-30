عاجل!! الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024 في مناطق الكرخ عبر موقع “نتائجنا”

أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج امتحانات الثالث المتوسط لعام 2024، مما أثار اهتمام الطلاب وأولياء الأمور في مناطق الكرخ الأولى والكرخ الثانية والكرخ الثالثة، حيث انتهى الطلاب من امتحاناتهم بين 21 مايو و3 يونيو، وتُعد نتائج الثالث متوسط 2024 في جميع المحافظات العراقية من الأحداث المهمة التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر، والآن يسعى الجميع لمعرفة النتائج، من خلال هذا المقال، سنوفر روابط الحصول على نتائج الثالث المتوسط عبر موقع “نتائجنا”.

نتائج الثالث متوسط في مناطق الكرخ الأولى والثانية والثالثة عبر موقع “نتائجنا”

أشرف الدكتور إبراهيم الجبوري، وزير التربية العراقية، شخصيًا على مراكز فحص النتائج لضمان دقة وسرعة العمل. حيث أدى أكثر من 900 ألف طالب وطالبة الامتحانات هذا العام، مما شكل تحديًا كبيرًا لمراكز التصحيح، والآن بعد انتهاء عملية التصحيح، تم اعتماد النتائج ورفعها على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وموقع “نتائجنا”، الذي يعد البوابة الرسمية للوصول إلى النتائج بسرعة وسهولة.

الوصول إلى نتائج الثالث المتوسط عبر موقع “نتائجنا” لمناطق الكرخ

هذا ويمكن الوصول إلى نتائج الثالث المتوسط لمناطق الكرخ 1 – 2 – 3 وذلك عبر موقع “نتائجنا” من خلال ما يلي:

رابط نتائج الثالث متوسط بمنطقة الكرخ الأولى من (هنا).

رابط نتائج منطقة الكرخ الثانية من (هنا).

رابط نتائج الثالث المتوسط بمنطقة الكرخ الثالثة من (هنا).

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