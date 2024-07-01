“ضد الحظر”.. طريقة تحميل واتساب الازرق 2024 اخر تحديث للايفون والاندرويد بمزايا مذهلة

طريقة تحميل واتساب الازرق 2024، هناك عمليات بحث مكثفة حول طريقة تحميل واتساب الازرق 2024 الذي يضم الكثير من المزايا الغير موجودة في الواتساب العادي، ولعل أهم ما يميز واتساب الازرق أنه مجاني ويحمي خصوصيتك، وقد نال سمعة كبيرة مؤخرا نظرا لما ورد عنه من مميزات دافعة للحصول عليه، واليكم طريقة تحميل واتساب الازرق 2024 للايفون والاندرويد وفقا لاخر تحديث خلال السطور القادمة.

طريقة تحميل واتساب الازرق 2024

أما عن طريقة تحميل واتساب الازرق 2024 على هواتف الاندرويد والايفون فهي بسيطة وسهلة، فعلى الرغم من عدم توافر التطبيق على أي من المتاجر الالكرونية إلا أنه يمكنك تحميله على جهازك من خلال احد المواقع المعتمدة التي توفر تلك الامكانية، فقط قم باتباع الخطوات التالية للحصول على اخر تحديث:

قم بفتح المتصفح الخاص بك.

في خانة البحث اكتب تحميل واتساب الازرق 2024.

اضغط على الايقونة الخاصة ببدء البحث.

سيظهر لك عدد من المواقع التي توفر اخر نسخة من التطبيق.

ادخل إلى أي موقع ثم اضغط على كلمة “تحميل”.

سيتم تحميل التطبيق، ثم اضغط على الملف ليتم تثبيت البرنامج على هاتفك.

الآن قم بفتح التطبيق، وادخل رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

ابدء في مراسلة جميع اصدقائك بالصوت والصورة والكتابة.

مميزات واتساب الازرق 2024

أما عن مميزات واتساب الازرق 2024 التي يضمها اخر تحديث فهي كما يلي: